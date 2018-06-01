Ещё
Более 70% оборудования перинатального центра в Архангельске произведено в России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Более 70% оборудования перинатального центра в Архангельске произведено в России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Ростех
АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Более 70% оборудования, которым оснащен новый областной перинатальный центр в Архангельске, произведено в России, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
"Госкорпорация «Ростех» построила и оснастила современным высококачественным медицинским оборудованием перинатальный центр в Архангельске. Более 70% оборудования — отечественного производства", — говорится в сообщении.
Как сообщила в пятницу журналистам доцент кафедры акушерства и гинекологии Северного государственного медицинского университета Наталья Сизюхина, впервые в регионе в каждом родзале центра установлена наркозная аппаратура и аппаратура искусственной вентиляции легких.
"В каждом родзале есть наркозная аппаратура с аппаратурой для ИВЛ. Это все российские вещи, очень достойные для работы, которые позволяют начинать малые операции или  неотложную помощь [непосредственно в родзале] и потом переезжать в операционную. Мы не теряем время", — уточнила Сизюхина.
Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.
ТАСС: последние новости
В Москве и Санкт-Петербурге откроют мемориалы в память о пропавших детях "Нобелевский" фрак и любимый сервиз Шолохова впервые покажут в Ростове во время ЧМ-2018 На VK Fest выступят Баста, Элджей, Don Diablo и Гречка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности4
Помните ли вы Цоя: тест78
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение