Более 70% оборудования перинатального центра в Архангельске произведено в России

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. / ТАСС /. Более 70% оборудования, которым оснащен новый областной перинатальный центр в Архангельске, произведено в России, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех»

"Госкорпорация «Ростех» построила и оснастила современным высококачественным медицинским оборудованием перинатальный центр в Архангельске. Более 70% оборудования — отечественного производства", — говорится в сообщении.

Как сообщила в пятницу журналистам доцент кафедры акушерства и гинекологии Северного государственного медицинского университета Наталья Сизюхина, впервые в регионе в каждом родзале центра установлена наркозная аппаратура и аппаратура искусственной вентиляции легких.

"В каждом родзале есть наркозная аппаратура с аппаратурой для ИВЛ. Это все российские вещи, очень достойные для работы, которые позволяют начинать малые операции или неотложную помощь [непосредственно в родзале] и потом переезжать в операционную. Мы не теряем время", — уточнила Сизюхина.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.