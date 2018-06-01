Эксперт: профилактика «экранной зависимости» должна стать государственной задачей

В преддверии Дня защиты детей ведущий международный эксперт по борьбе с детской «экранной зависимостью» доктор Арик Сигман посетил Москву. Его визит в Россию уже во второй раз организовывает Благотворительный фонд "Русской медной компании" (РМК).

В рамках трехдневного визита доктор Сигман принял участие в расширенном заседании Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка «О необходимости обеспечения информационной безопасности и снижения рисков экранной зависимости детей», рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Эксперт обратил внимание российских коллег на то, что проблема чрезмерного использования гаджетов и развития «экранной зависимости» вполне реальна и может привести к целому ряду нежелательных последствий. Например, ожирению и развитию онкологических заболеваний, депрессии, тревожности, снижению навыков межличностной коммуникации, плохой успеваемости в школе и университете. Поэтому использование детьми и подростками мобильных телефонов, компьютеров и других экранных устройств должно быть контролируемым и строго дозированным.

…развитие «экранной зависимости» может привести к ожирению, развитию онкозаболеваний, депрессии

Доктор Арик Сигман сформулировал несколько рекомендаций по профилактике развития «экранной зависимости» и контролю над временем, проводимым детьми и подростками перед электронными устройствами.

Во-первых, он говорит о необходимости полностью оградить от экранных устройств детей в возрасте до 3 лет, так как именно в этот период формируется 80% мозга человека. В процессе этого формирования ребенок должен контактировать с реальным миром и физическими объектами.

Детям более старшего возраста (от 3 до 18 лет) не рекомендуется проводить перед мониторами более двух часов в день. Во многих странах мира это уже прописано на правительственном уровне в виде рекомендаций. Также важное значение имеет время суток, когда ребенок пользуется мобильным телефоном или работает на компьютере. Исследования показывают, что крайне нежелательно делать это менее чем за час до отхода ко сну.

это не только частный вопрос воспитания детей в конкретной семье, но также и тема, к которой с должным вниманием должны относиться представители системы образования и государства…

"Мир высоких технологий открывает перед современным человеком много возможностей. И я вовсе не призываю никого полностью отказаться от них. Однако чрезмерное неконтролируемое потребление этих технологий может привести к развитию серьезной поведенческой зависимости, следствием которой является целый ряд психологических и физиологических проблем. Я рад, что российские коллеги, с которыми мне удалось пообщаться в ходе этого визита, разделяют мнение о том, что процесс потребления детьми и молодежью экранных технологий должен быть регламентирован. И что это не только частный вопрос воспитания детей в конкретной семье, но также и тема, к которой с должным вниманием должны относиться представители системы образования и государства", — пояснил Доктор Арик

Российские общественники, ученые и представители образовательного сообщества сошлись во мнении, что зарубежный опыт может быть крайне полезен при разработке инструментов общественно-государственного регулирования детского потребления экранных технологий в нашей стране.

В рамках визита доктор Арик Сигман выступил также перед студентами МГИМО МГУ имени Ломоносова и встретился с родителями и учителями в Воскресной школе при Храме святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Кроме того, состоялись встречи с президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой и вице-президентом Российской академии образования, деканом факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрием Зинченко.

"Наш фонд уже не первый год сотрудничает с Доктором Ариком Сигманом, который много выступает с лекциями по всему миру, просто и доступно рассказывая о рисках развития детской «экранной зависимости», а также делится со специалистами зарубежным опытом обеспечения сетевой безопасности детей. В Великобритании, например, существует целый департамент, который оказывает консультационную и техническую поддержку в этой области для учебных заведений. Мы считаем, что в России вопросам профилактики «экранной зависимости» также необходимо уделять больше внимания, в том числе на государственном уровне, и намерены продолжать активную просветительскую работу в этом направлении", — отметила председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.