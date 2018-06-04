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Профессура Удмуртского госуниверситета проведёт экскурсии по Ижевску
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Профессура Удмуртского госуниверситета проведёт экскурсии по Ижевску 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский госуниверситет начал новый проект «Прогулка с профессором». Как сообщила пресс-служба вуза, в ходе экскурсий жители Удмуртии ближе познакомятся с жизнью и историей Ижевска.
На июнь 2018 года запланировано семь мероприятий:
— 5 июня в 10:00 начнется экскурсия «Управление обустройством городской среды».
— 6 июня в 10:00 начнется встреча «Литературный Ижевск».
— 8 июня в 10:00 пройдет экскурсия, посвященная природе.
— 15 июня в 10:00 расскажут о грибах и лишайниках, как информаторах экологического состояния природной среды.
— 18 июня в 11:00 профессора с экскурсантами пройдут по улицам старого Ижевска.
— 20 июня в 10:00 пройдет экскурсия «Ижевск: история и география».
— 22 июня в 10:00 — «Ижевск на карте истории и культуры».
Экскурсии проводятся по предварительной записи. Справки по телефону: 91-60-42.
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