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Без СНИЛС школьников и студентов не примут на работу
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Без СНИЛС школьников и студентов не примут на работу 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
С наступлением лета многие студенты и школьники устраиваются на сезонную работу.
В связи с этим отделение Пенсионного фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает — в числе основных документов для официального оформления занятости потребуется СНИЛС — свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором указан номер индивидуального лицевого счета.
Как сообщили в ведомстве, СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе межведомственного взаимодействия, а также прав граждан в системах обязательного пенсионного и медицинского страхования. По номеру этого документа можно контролировать корректность обязательных отчислений работодателя в виде страховых взносов и трудовой стаж, зафиксированный на лицевом счете. Впоследствии, эти данные учитываются при назначении и перерасчете пенсии.
Школьники и студенты, которые устраиваются на работу впервые, могут получить страховое свидетельство по месту своего трудоустройства. В этом случае работодатель сам по электронным каналам связи передает в органы ПФР всю необходимую информацию для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Карточку СНИЛС гражданин в этом случае забирает непосредственно у своего работодателя.
За получением пенсионного свидетельства можно обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ по месту жительства с основным документом, удостоверяющим личность (до 14 лет — свидетельство о рождении, старше 14 лет — паспорт). Родители (законные представители) при регистрации детей в возрасте до 14 лет должны иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.
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