В Петербурге учредили всемирное общество по сохранению культурного наследия Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. / ТАСС /. Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана учредили востоковеды из разных стран мира на конгрессе в Петербурге. Об этом говорится в тексте открытого обращения участников съезда к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву , поступившего в пятницу в распоряжение корреспондент ТАСС.

"Выражаем уверенность в том, что эта вновь созданная международная организация, объединяющая всех тех, кому дороги история и культура Узбекистана, станет надежным помощником в Вашей неутомимой деятельности по дальнейшему изучению, сохранению и популяризации культурного наследия древней земли Узбекистана", — отмечается в обращении зарубежных и российских ученых, а также представителей медиа-сферы.

Как указали устроители конгресса, создание Всемирного общества позволит обеспечить активное взаимодействие ученых, исследователей, коллекционеров и просто ценителей культурного наследия Узбекистана. Предполагается, что организация будет проводить выставки, презентации и форумы в разных странах, в том числе в музеях, где хранятся предметы и артефакты, относящиеся к культурному достоянию Узбекистана.

Председателем научного совета общества в рамках конгресса избран академик Академии наук Республики Узбекистан Эдвард Ртвеладзе.

Инициатива об учреждении Всемирного общества высказывалась на международном конгрессе в Ташкенте и Самарканде в мае 2017 года. Тогда ее поддержали более 300 участников съезда.

Второй Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами» проходил в Петербурге с 6 по 8 июня. В его работе приняли участие около 200 деятелей науки и культуры из Узбекистана, Австрии, Великобритании, Германии, Ирана, России, Польши, Франции, Турции, Чехии, Швеции, Японии и других стран.