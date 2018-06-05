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В Подмосковье родились более 27 тысяч детей в январе-апреле этого года
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В Подмосковье родились более 27 тысяч детей в январе-апреле этого года 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Depositphotos / evgenyataman
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 27 тысяч детей родились в Подмосковье в январе-апреле 2018 года, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"По данным Росстата, более 27 тысяч детей родились в Подмосковье в январе-апреле 2018 года", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.
Показатель числа родившихся детей на 1 тысячу населения составил 11,3. Регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, уточнили в пресс-службе.
"В Московской области полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждений, 7 из которых — третьего уровня. Качественная работа родовспомогательных медучреждений напрямую влияет на снижение младенческой смертности в Подмосковье. За четыре месяца 2018 года младенческая смертность снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал Марков.
В 2017 году в регионе было открыто 5 современных центров материнства и детства, подобных учреждений в таком количестве больше не открывалось за год ни в одном из регионов России. Эти центры расположены в Наро-Фоминске, Щелково, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде, напомнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, по данным Росстата, за первое полугодие 2017 года в Подмосковье родилось 43 080 детей.
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