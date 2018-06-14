Ещё
70% мороженого в Петербурге не соответствуют ГОСТу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

70% мороженого в Петербурге не соответствуют ГОСТу 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Результаты исследования организации «Общественный контроль» приводит 78.ru.
Согласно данным активистов, семь из десяти образцов мороженого, представленного на городских прилавках, не соответствуют ГОСТу, а некоторые даже опасны для здоровья потребителя.
В некоторых суррогатах специалисты вовсе не нашли молочного жира, а лишь пальмовое масло и растительные жиры. При этом производителя ловят на нарушении не первый год, а цена на его продукт выросла.
В одном из образцов была обнаружена кишечная палочка. По мнению экспертов, бактерии появляются из-за нарушения температурного режима при транспортировке продукта из удаленных регионов.
Специалисты советуют обращать внимание на упаковку мороженого — читать состав, место и время производства. Месяц и более со дня упаковки продукта — верный признак опасности.
Тем временем, по итогам голосования покупателей Петербург попал в пятерку городов с самым вкусным мороженым.
Пятый канал: последние новости
Вандал изрезал картину Репина, поскольку она «оскорбляет чувства верующих» В Одессе кремировали режиссера Киру Муратову «Я — банкрот!» — неоднозначная фраза кота Матроскина взбудоражила зрителей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Самохиной: у мамы в жизни было две любви2
Артисты, которых убили съемки1
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
03:48
Артисты, которых убили съемки
Кино
05:24
Почему Голливуд игнорирует этого актера
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение