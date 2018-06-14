70% мороженого в Петербурге не соответствуют ГОСТу

Результаты исследования организации «Общественный контроль» приводит 78.ru.

Согласно данным активистов, семь из десяти образцов мороженого, представленного на городских прилавках, не соответствуют ГОСТу, а некоторые даже опасны для здоровья потребителя.

В некоторых суррогатах специалисты вовсе не нашли молочного жира, а лишь пальмовое масло и растительные жиры. При этом производителя ловят на нарушении не первый год, а цена на его продукт выросла.

В одном из образцов была обнаружена кишечная палочка. По мнению экспертов, бактерии появляются из-за нарушения температурного режима при транспортировке продукта из удаленных регионов.

Специалисты советуют обращать внимание на упаковку мороженого — читать состав, место и время производства. Месяц и более со дня упаковки продукта — верный признак опасности.

Тем временем, по итогам голосования покупателей Петербург попал в пятерку городов с самым вкусным мороженым.