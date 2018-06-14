В Петербурге 70 процентов мороженого провалили тест на ГОСТ

Санкт-Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила образцы мороженого в торговых сетях города. Выяснилось, что семь из десяти контрольных закупок, проверенных в государственной аккредитованной лаборатории, не соответствуют обязательным техническим регламентам Таможенного союза и российскому государственному стандарту. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе организации.

Проверяющие отмечают: из семи образцов, не соответствующих требованиям, три имеют неполную расшифровку состава на упаковке, что является нарушением «легкой тяжести». А вот четыре других просто опасны для потребителя: они содержат бактерии кишечных палочек и жиры немолочного происхождения.

Активисты «Общественого контроля» отмечают ежегодный рост фальсифицированного мороженого: если в 2016 году доля образцов, не соответствующих нормативам, составляла 20 процентов, в 2017 — 60, то в этом — уже 70 процентов.

Эту негативную тенденцию отмечают и покупатели, которые все чаще стали обращаться с жалобами на качество мороженого.

Так, петербурженка Светлана М., которая приобрела в одной из торговых точек на Балтийском вокзале пломбир «Золотая трубочка», жалуется, что есть его было невозможно: вкус ужасный, на зубах хрустит лед. Покупательница внимательно рассмотрела упаковку: выяснилось, что это мороженое было произведено около года назад.

— Низкие органолептические свойства, описанные в жалобе потребителя, — следствие грубых нарушений при хранении и реализации мороженого, — говорит председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий . — Лед на зубах появляется, если продукт в процессе хранения был подвержен дефростации, а затем повторно заморожен. Претензии здесь следует предъявлять продавцу, а не производителю, поскольку для сохранения годности мороженого в течение длительного времени необходимо жестко соблюдать температурный режим — не выше минус 18 градусов. Далеко не каждый продавец, особенно в летнюю жару, может это обеспечить.

А вот пломбиры «Призма» от «Богородского хладокомбината» и «Снежное лакомство» от ООО «Лагуна-Койл» (оба — Московская область) являются настоящим фальсификатом. В первом молочный жир составляет всего 48,5 процента жировой фазы, а во втором молочного жира нет вовсе — вместо него в лаборатории обнаружили жиры растительного происхождения и пальмовое масло.

— Стало быть, пломбиром такое мороженое называться не может, — говорит доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Людмила Нилова. — Название «пломбир» закреплено ГОСТом 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Технические условия». В документе перечислены ингредиенты, которые можно использовать при его производстве. Растительного жира или заменителей молочного жира среди них нет.