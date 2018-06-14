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В дошкольных отделениях школы № 1103 прошла неделя Пушкина
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В дошкольных отделениях школы № 1103 прошла неделя Пушкина 

Управа района Ясенево 14 июня 2018
Фото: Управа района Ясенево
В школе, начиная с 6 июня, проходила тематическая неделя, посвященная дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
9 июня в корпусе № 4 состоялся «Клубный час» на тему «Путешествие по сказочным островам». Ребята побывали на множестве разных островов, таких как «Потерянные герои», «Мульти-викторина», «Сказочная мастерская», «Остров сказок», «Волшебный сундук». Дети активно принимали участие во всех конкурсах и эстафетах, получили массу положительных эмоций и познакомились с творчеством великого Пушкина.
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