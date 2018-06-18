Посол страны: инцидентов с участием бразильских болельщиков в Ростове не зафиксировано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. / ТАСС /. Во время пребывания бразильских болельщиков в Ростове-на-Дону инцидентов не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам на пресс— конференции посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо.

"По нашей информации, все прошло хорошо. Был один случай, когда бразильский болельщик потерял свой заграничный паспорт. Но в Ростове открыли временное консульство, и ему тут же сделали новый паспорт на месте. Мне неизвестно о каких-то неприятных случаях с нашими болельщиками во время пребывания в Ростове", — сказал Салгадо.

В минувшее воскресенье на «Ростов-Арене» состоялся первый в городе матч чемпионата мира по футболу, в котором принимали участие сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью — 1:1.