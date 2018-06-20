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Кристина Орбакайте показала, как дочь помогает на даче
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Кристина Орбакайте показала, как дочь помогает на даче 

Letidor.ru 20 июня 2018
Фото: Letidor.ru
Подписчики оценили старания Клавдии.
Известная певица Кристина Орбакайте поделилась забавным видео о том, как ее дочь копает землю на семейной даче. Судя по ролику, девочка решила помочь посадить дерево. Правда, завершать начатое до конца она не стала, передав лопату взрослым.
Дачная жизнь, 🌳
— подписала ролик певица, добавив в хештегах, что девочка растет помощницей и радует маму.
Подписчики не удержались от комментариев под публикацией: «Лопату поменьше надо было дать», «Это не в Майами песок на пляже копать😉», «Как хорошо, когда родители приучают к труду ребенка», «Такая миленькая Клавочка!👸», «Молодчинка какая, помогает папе!👍☘️🌹☘️». Некоторые также отметили, что современных детей очень трудно даже просить помочь с делами на огороде и, если Клавдия действительно в чем-то иногда помогает, то это замечательно.
К сожалению, данное видео, скорее всего, показывает один из тех редких дней, которые Кристина Орбакайте сможет провести с дочерью. Недавно она призналась, что будет почти все лето в разъездах по работе, а Клавдию придется передать бабушкам и дедушкам.
Напомним, Кристина Орбакайте с 2005 года замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары растет дочь Клавдия, которая появилась на свет в 2012 году. Кроме того, певица вырастила двух сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым-младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).
Фото: Instagram@orbakaitek_
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