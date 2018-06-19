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Пигмеи вымирают из-за дешевой выпивки и доступных баров
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Пигмеи вымирают из-за дешевой выпивки и доступных баров 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Антрополог Фернандо Рамирес Роцци (Fernando Ramirez Rozzi) из Национального центра научных исследований Франции изучал народность бака 11 лет. В последние годы рождаемость среди этих кочевников — они живут в Камеруне, Габоне, ЦАР и республике Конго — снизилась на 37%. Причина тому, по мнению ученого, в доступе к дешевому и некачественному алкоголю, который получили африканцы в 2010 году с открытием баров в их местности. Результаты своей работы он опубликовал в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Народность бака — одна из последних, что кочует с места на место, занимаясь охотой и собирательством. Именно поэтому антропологи тщательно следят за их жизнью. В последнее время результаты этих наблюдений не радуют.
Роцци, опираясь статистику рождаемости и смертности, собранную миссионерами, заключил: помимо низкой рождаемости и постоянной детской смертности, женщины стали реже рожать. Если несколько лет назад одна женщина в среднем приносила народности до восьми детей, то сегодня рождается вдвое меньше. Изменились и сроки наступления менопаузы.
Связано это с распространением некачественного алкоголя — несколько лет назад пигмеи не могли себе его позволить, но с открытием дешевых баров они стали больше выпивать. Местный «виски», кроме прочего, вызывает нервные расстройства и раковые заболевания, люди умирают и от отравления высокотоксичным спиртным. Постепенно мир рискует потерять незащищенных от дурных веяний цивилизации кочевников.
Ранее Пятый канал рассказывал о создании британскими антропологами модели женщины без эволюционных недостатков.
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