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На Урале выбрали семь музыкантов для участия в конкурсе к 80-летию Высоцкого
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На Урале выбрали семь музыкантов для участия в конкурсе к 80-летию Высоцкого 

ТАСС 24 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Жюри отборочного тура по Уральскому федеральному округу (УрФО) Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест: Музыка без границ», приуроченного к 80-летию со дня рождения артиста, во вторник определило в Екатеринбурге семь победителей для дальнейшего участия в этом конкурсе. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта Анастасия Смолякова.
"Мы выбрали семь участников, хотя по положению конкурса должно быть шесть победителей. Так как в Екатеринбурге в состав жюри вошел председатель конкурса Никита Высоцкий, у него есть право добавлять участников, и он им воспользовался", — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что победители отборочного тура продолжат участие в конкурсе и отправятся на фестиваль «Нашествие-2018» в Тверскую область. «Победителями отборочного тура в Екатеринбурге стали музыкальные группы „Форестерс“, „Сара“, „Пуаре“, а также исполнители Валерия Старикова, Кирилл Горланов, Роман Джанари и Михаил Мацко», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что организатором конкурса выступил благотворительный фонд Владимира Высоцкого. В нем могут принять участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет.
Профессиональное жюри с 22 по 25 июля выберет на отборочных концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске 50 победителей. Они получат шанс выступить на сцене «Высоцкий» фестиваля «Нашествие-2018», где 4 и 5 августа путем зрительского голосования и оценок жюри определятся 10 финалистов.
Победителям будут предложены возможности профессиональной записи песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий, а также участие в гала-концерте «Высоцкий. Фест» осенью в Москве.
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