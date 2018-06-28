Победитель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» получит специальный приз от «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» получила статус официального представителя конкурса « ВЫСОЦКИЙ . ФЕСТ» и подготовила специальный приз для победителя музыкального мероприятия. Об этом сообщило ИА НСН.

Пользователи интернет-сообщества смогут проголосовать за одного из 10 финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Претендентам на специальный приз необходимо загрузить музыкальную композиции в собственном исполнении на своей странице в соцсети с хештегом #ВысоцкийФест и на сайте vfest.ru. «ВКонтакте» распространит песню победителя среди одного миллиона пользователей.