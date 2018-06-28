Победитель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» получит специальный приз от «ВКонтакте» 

Соцсеть «ВКонтакте» получила статус официального представителя конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и подготовила специальный приз для победителя музыкального мероприятия. Об этом сообщило ИА НСН.
Пользователи интернет-сообщества смогут проголосовать за одного из 10 финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Претендентам на специальный приз необходимо загрузить музыкальную композиции в собственном исполнении на своей странице в соцсети с хештегом #ВысоцкийФест и на сайте vfest.ru. «ВКонтакте» распространит песню победителя среди одного миллиона пользователей.
Радиостанция «НАШЕ Радио» и Благотворительный Фонд под управлением Никиты Высоцкого организовали Молодежный конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Народный артист России Михаил Боярский положительно отозвался о мероприятии.