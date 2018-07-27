Стали известны имена участников следующего тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из Ростова‐на‐Дону

Жюри музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» озвучило имена победителей отборочного этапа в Ростове‐на‐Дону, которые прошли в следующий тур. Об этом сообщило ИА НСН.

Группа «Будни», Надя Маслова, группа CarolLine, группа SANCTUM, группа Acoustic Jam и Лейла стали участниками следующего этапа конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который пройдет в рамках фестиваля «Нашествие» в Тверской области.

На специальной сцене выступят 50 победителей отборочного тура со всей России, но только 10 из них смогут дойти до финала.