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Стали известны имена участников следующего тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из Ростова‐на‐Дону
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Стали известны имена участников следующего тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из Ростова‐на‐Дону 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Жюри музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» озвучило имена победителей отборочного этапа в Ростове‐на‐Дону, которые прошли в следующий тур. Об этом сообщило ИА НСН.
Группа «Будни», Надя Маслова, группа CarolLine, группа SANCTUM, группа Acoustic Jam и Лейла стали участниками следующего этапа конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который пройдет в рамках фестиваля «Нашествие» в Тверской области.
На специальной сцене выступят 50 победителей отборочного тура со всей России, но только 10 из них смогут дойти до финала.
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