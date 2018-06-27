Сегодня в культурном центре «Вдохновение» прочитают лекцию «Вслед за ураганом»

Сотрудник географического факультета МГУ Юлия Кузнецова расскажет, как образуются и какими бывают атмосферные вихри, чем циклон отличается от урагана, а торнадо от смерча.

«Природные явления — это причина появления древних богов и мифологии в жизни людей. Впервые увидев молнию, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что все это может иметь научное основание. Ученые продолжают изучать различные явления природы: в недрах и глубинах земли, на других планетах и за пределами галактики. О цунами, извержениях вулканов, наводнениях и ураганах, оползнях и селях на цикле лекций «Тайны стихий» смогут узнать взрослые и дети в возрасте от 6 лет», — рассказали организаторы. Мероприятие бесплатное. Начало в 19 часов. Культурный центр «Вдохновение» находится по адресу: Литовский бульвар, 7 (станция метро «Ясенево»).