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Музыкальные лекции проведут в СВАО в течение лета
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Музыкальные лекции проведут в СВАО в течение лета 

Управа района Лосиноостровский 56 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Череда летних лекций-концертов, посвященных танго, стартовала в конце минувшей недели на крыше павильона «Рабочий и колхозница» в СВАО. Гости узнают о тайнах происхождения танца и его эволюции, знаковых фигурах и появлении танго-сообществ. Вести музыкальные лекции будет дуэт Pedro y Juan.
Первая лекция была посвящена истории танго. А солистки дуэта Яна Чекина и Евгения Попова сыграли ранние образцы танго-музыки. Следующие лекции цикла запланированы на 7 июля и 10 августа.
Время проведения всех мероприятий цикла — 20.00. Напомним, павильон «Рабочий и колхозница» находится по адресу проспект Мира, 123б, в шаговой доступности от метро «ВДНХ». Участие бесплатное, но предварительно требуется регистрироваться. (ак)
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