Названы обладатели премии Нижнего Новгорода 2018 года

В музее «Усадьба Рукавишниковых» директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова торжественно вручила премии Нижнего Новгорода.

В области науки

За монографию «Нижегородский мусейон: основание» награжден заведующий сектором экспозиционно-выставочной работы музея федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», кандидат исторических наук Надежда Алексеевна Уткина.

В области образования

За учебно-методический комплект «История Нижегородского края древнейших времен до наших дней» для учащихся 6–10 классов общеобразовательных организаций» получил награду коллектив авторов:

заведующий кафедрой истории и обществоведческих дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования», доктор исторических наук Вячеслав Константинович Романовский, заведующий центром краеведческих исследований института международных отношений и мировой истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», профессор, доктор исторических наук Федор Александрович Селезнев , доцент кафедры истории и обществоведческих дисциплин государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования», кандидат исторических наук Борис Львович Гинзбург , старший научный сотрудник кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» Эдуард Самуилович Иткин.

В области дошкольного образования

За проект «Создание Ассоциации педагогов дошкольного образования» получил премию коллектив авторов:

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» Галина Геннадьевна Ерасова, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» Ксения Дмитриевна Клементьева, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» Александра Николаевна Кочетова, инструктор по физическому воспитанию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» Ольга Викторовна Солтыс, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» Ольга Владимировна Шорина

За проект «Интерактивный программно-методический комплекс для адаптированной программы для детей старшего возраста с задержкой психического развития» коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 452 „Родничок“, заведующий — Людмила Михайловна Тонконог.

В области высшей школы

За учебник „Фтизиатрия“ и комплекс учебных пособий для студентов медицинских вузов и врачей отметили коллектив авторов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Нижегородская государственная медицинская академия“ Министерства здравоохранения Российской Федерации : заведующий кафедрой фтизиатрии им. И. С. Николаева, профессор, доктор медицинских наук Александр Васильевич Павлунин, профессор кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева, доктор медицинских наук Александр Сергеевич Шпрыков, доцент кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева, кандидат медицинских наук Рудольф Федорович Мишанов, доцент кафедры фтизиатрии им. И. С. Николаева, кандидат медицинских наук Евгений Викторович Медоваров, директор издательства Ольга Владиславовна Хлющева.

В области медицины

За разработку новых методов реконструкций альвеолярной кости челюстей при различных видах и степени атрофии награжден коллектив авторов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области „Городская клиническая больница № 39“: врач челюстно-лицевой хирургии высшей категории, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения Российской Федерации, лауреат премии Нижегородской области имени Б. А. Королева Нина Федоровна Ямуркова, главный врач, кандидат медицинских наук Владимир Николаевич Макаров , заместитель главного врача, врач высшей категории Ольга Юрьевна Хуторская, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова“, Президент стоматологической ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов России, профессор, доктор медицинских наук, кавалер ордена „За личное мужество“ Сергей Юрьевич Иванов , доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и имплантологии факультета повышения квалификации врачей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Нижегородская государственная медицинская академия“ Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук Александр Александрович Мураев.

В области краеведения

За книгу „Полет чайки“ врач-рентгенолог городской клинической больницы города Кишинева (Республика Молдова) Вадим Валерьевич Челак.

В области литературы (поэзия)

За поэтический проект » [ЭЛЬ] [ЛЮДИ]», « [ЭЛЬ] [СЛОВО]», « [ЭЛЬ] [ЗЕМЛЯ]»: главный библиотекарь отдела методико-организационной работы и маркетинга центральной районной библиотеки имени В. Г. Короленко муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Нижегородского района» Эльвира Юрьевна Куклина.

В области литературы (проза)

За книгу «Светлячки на ветру»: начальник отдела общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение „Диагностические системы“, член Союза писателей России Галина Борисовна Бочкова (Таланона).

За книгу „Столетник Марии и Анны“, председатель Нижегородского представительства Союза российских писателей, лауреат премии имени Бориса Корнилова Марина Олеговна Кулакова.

В области публицистики

За собрание сочинений в 5 томах „Еврейские тетради“ награжден Почетный председатель Еврейской религиозной общины города Нижнего Новгорода, член Союза журналистов России, член международного Союза писателей города Иерусалима, обозреватель журнала „RIF“ Леонид Аронович Грузман.

В области издательского проекта

За книгу-монографию „Эклектика“ получило премию издательство ООО „Бегемот НН“, директор — Ольга Викторовна Эрзютова.

В области журналистики

В области изобразительного искусства

За серию рельефных композиций „Нижний Новгород в начале XX века. Образы времени“ — Скульптор Сергей Борисович Мольков

В области музыкального искусства

За концертное исполнительство награжден образцовый вокально-эстрадный коллектив „Маэстро“ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования „Детская музыкальная школа № 12 имени П. И. Чайковского“, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации — Ольга Борисовна Чкалова.

В области театрального искусства

В области общественно социально значимых проектов и культурно-массовых программ

За реализацию программы развития „Правильное питание — полезная привычка“ коллектив муниципального бюджетного учреждения здравоохранения „Молочная кухня“, директор — Ирина Станиславовна Бугрова

За социальный проект „Нижегородские отцы“ — коллектив авторов: член президиума ЦК Союза Отцов России, председатель городского совета отцов города Нижнего Новгорода, эксперт по созданию и развитию сообществ Союза Отцов России Александр Александрович Зарембо, заместитель председателя городского совета отцов города Нижнего Новгорода, председатель совета отцов Ленинского района Евгений Юрьевич Калачев , заместитель председателя городского совета отцов города Нижнего Новгорода, руководитель направления „Наставничество-через профориентацию детей в будущую профессию“ Алексей Николаевич Никифоров , заместитель председателя городского совета отцов города Нижнего Новгорода, руководитель военно-патриотического направления „Живи и помни“ Сергей Евгеньевич Новиков , руководитель научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи, заслуженный работник культуры РФ, Отличник просвещения Российской Федерации, Почетный гражданин Нижегородской области Надежда Николаевна Белик.

В области архитектуры и градостроительства

За реализацию проекта „Гостиница на площади Театральной в городе Нижнем Новгороде“ награжден коллектив авторов: руководитель общества с ограниченной ответственностью „Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова“, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Евгений Николаевич Пестов , архитектор Егор Олегович Рыбин.

В области реставрации объектов культурного наследия

За реставрацию объекта культурного наследия регионального значения „Здание, где в 1918–1922 годах размещалась Нижегородская губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем“ получил премию коллектив авторов: генеральный директор закрытого акционерного общества „СМУ-77“, Почетный строитель России Владимир Анатольевич Молоканов, производитель работ ООО ПО „РОС „Ремстрой“ Александр Вячеславович Хламов, член Нижегородской областной общественной организации ветеранов, органов государственной безопасности Алексей Александрович Гаврилов , сотрудник УФСБ России по Нижегородской области Степан Сергеевич Тютькин, сотрудник УФСБ России по Нижегородской области Елена Георгиевна Стрижова.

В области промышленности

За разработку инновационного судна на воздушной подушке XG-8 награжден коллектив авторов ООО „Научно-производственная компании „Инновационный межотраслевой инженерный центр“: генеральный директор Владимир Константинович Кузьмичев , директор по производству Евгений Владимирович Латышенко, главный технолог Алексей Николаевич Ботманов, главный конструктор Денис Михайлович Пружевский.

В области культурно-массовых программ

За реализацию программы „В мире танца“ наградили заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Образцовый ансамбль танца „Арлекино“, художественные руководители — Надежда Владимировна Слизова, Андрей Владимирович Слизов.

За формирование и реализацию проекта „Нижний Новгород: музыкальное приношение“ — образцовый ансамбль танца „Радуга“ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования „Детская школа искусств „Созвездие“, директор — Игорь Владимирович Митрофанов

В области экологии

За реализацию проекта „Елизаветинский сквер милосердия“ получил премию коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области „Городская клиническая больница № 40“, главный врач — Ирина Александровна Малиновская

В области физкультуры и спорта

За выдающиеся спортивные достижения награжден бронзовый призер Олимпиады в Южной Корее по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Наталья Сергеевна Воронина

В области фотоискусства и области туризма в этом году премии не присуждены.