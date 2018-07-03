Ещё
Музей «Самара космическая» посетили почти 20 тысяч туристов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Музей «Самара космическая» посетили почти 20 тысяч туристов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Самарская газета
Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что культурно-массовые мероприятия проводятся сразу на нескольких площадках, в том числе на четвертой очереди набережной, на Полевом, Некрасовском и Красноармейском спусках, а также на улице Куйбышева.
Особым вниманием гостей города пользуются самарские музеи.
Самым популярным в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стал музей «Самара Космическая». Его уже посетили почти 20 тыс. туристов, 17 тыс. из которых — иностранцы. Большой интерес у гостей вызывает выставка «Самара 2018», расположенная на Некрасовском спуске.
В шатре уже побывали граждане 27 стран мира — Канады, Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Армении, Мексики, Дании, Германии, Китая, Чили, Эквадора, Перу, Украины, Швейцарии, Индии, США, Эфиопии, Японии, Италии, Уругвая, Казахстана, Доминиканской Республики, Боливии, Нидерландов, Камеруна и Аргентины.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти стартует фестиваль "Барабаны мира" "Чайф" нам в утешение По ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пикантные конфузы в прямом эфире4
Они играли в любовь и ненавидели друг друга3
Тест: из какого фильма этот персонаж5
Оптическая иллюзия на картине 1533 года7
Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля»7
Видео
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
03:00
Татьяна Самойлова скрывала болезнь на съемках
Кино
17:13
Актеры, которые удачно выпали из своего амплуа
Кино
10:00
Пикантные конфузы в прямом эфире
ТВ
12:21
Что стало со звездами блокбастеров
Кино
04:57
Актёры, которые делают в кино одно и то же
Кино
02:59
Георгий Вицин сыграл 20-летнего парня в 46 лет
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение