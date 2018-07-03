Музей «Самара космическая» посетили почти 20 тысяч туристов

Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что культурно-массовые мероприятия проводятся сразу на нескольких площадках, в том числе на четвертой очереди набережной, на Полевом, Некрасовском и Красноармейском спусках, а также на улице Куйбышева.

Особым вниманием гостей города пользуются самарские музеи.

Самым популярным в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стал музей «Самара Космическая». Его уже посетили почти 20 тыс. туристов, 17 тыс. из которых — иностранцы. Большой интерес у гостей вызывает выставка «Самара 2018», расположенная на Некрасовском спуске.

В шатре уже побывали граждане 27 стран мира — Канады, Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Армении, Мексики, Дании, Германии, Китая, Чили, Эквадора, Перу, Украины, Швейцарии, Индии, США, Эфиопии, Японии, Италии, Уругвая, Казахстана, Доминиканской Республики, Боливии, Нидерландов, Камеруна и Аргентины.