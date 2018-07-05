Средний Урал покажет на «Иннопроме» 19 инновационных проектов

В третьем павильоне «Иннопрома» на стенде Свердловской области будет представлено 19 инновационных проектов. Область применения решений по внедрению «умных» технологий разнообразна: это и образование, и медицина, и транспорт.

"Цифровая экономика для нашего региона — это, прежде всего, основа для роста качества жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения современных технологий", — говорит губернатор Евгений Куйвашев

Всего для участия на стенде было подано около 50 предложений, но лишь 19 прошли жесткий отбор. Проекты разделены на шесть тематических блоков.

"Для примера: в блоке «умная мобильность» будет представлен комплекс, который позволяет в режиме онлайн в транспортном трафике находить должников, подозрительных лиц, машины в угоне, и нарушителей ПДД. Для этого используются данные с камер мобильных устройств и средств видеонаблюдения", — рассказали в департаменте информполитики.

Среди «умных сервисов для бизнеса» — интерактивная карта промышленных площадок. Блок «умные люди» представлен платформенным решением автоматизации управления учебным процессом в образовательных учреждениях и так далее.