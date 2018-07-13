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Гендиректор «Металлоинвеста» награжден медалью «75 лет Курской битве»
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Гендиректор «Металлоинвеста» награжден медалью «75 лет Курской битве» 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
На Северном фасе Курской дуги — в Фатежском и Поныровском районах — прошли мероприятия, посвященные 75-летию Курской битвы. В связи с юбилейной датой, а также за вклад Металлоинвеста в дело сохранения исторической памяти о героическом сражении генеральный директор компании Андрей Варичев награжден памятной медалью «75 лет Курской битве» и медалью «За заслуги перед Курским землячеством».
Дата юбилейных мероприятий в честь 75-летия Курской битвы в регионе выбрана неслучайно. 12 июля 1943 года части Центрального фронта, занимающие оборону на Северном фасе Курской дуги перешли в контрнаступление. В этот же день на Прохоровском поле Курской области (ныне Белгородская) произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны.
Мероприятия начались с богослужебной литии и возложения венков на Поклонной высоте 269 — мемориале, возведенном при участии компании к 70-летию Великой Победы. На строительство объектов мемориала — памятника «Ангел мира» и храма в честь святых апостолов Петра и Павла — в период с 2014 по 2017 гг. Металлоинвест направил более 17 млн рублей.
Компания вносит весомый вклад в сохранение памяти о народном подвиге в годы войны. Предприятия Металлоинвеста шествуют над памятниками и мемориалами, оказывают системную помощь ветеранам войны, поддерживают проведение спортивных и культурных мероприятий, посвященных Дню Победы.
«Это наш долг, наша память, — сказал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Наши отцы, деды стояли на этих высотах, не давая немецко-фашистским захватчикам прорваться в центральную часть страны. Мало кто из них остался в живых. Сегодня их единицы, но каждый — живая память, возвращающая нас к подвигу».
В этот же день праздничные мероприятия прошли на Тепловских высотах — высоте — 274, где был торжественно открыт шестиметровый памятник солдату-освободителю, и в поселке Поныри. Здесь состоялись праздничное шествие, концерт и фейерверк.
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