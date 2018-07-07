Ещё
Курская битва в июле 1943 года похоронила немецкие танки и надежды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Курская битва в июле 1943 года похоронила немецкие танки и надежды 

ИноСМИ 7 июля 2018
Фото: ИноСМИ
После того как сталинградская победа очень помогла Красной армии поверить в свои силы, немцы смогли хотя бы частично восстановить свою запятнанную репутацию благодаря вновь захваченному Харькову. Тем не менее они не отказывались от надежд на коренной перелом в восточной кампании. Тотальная мобилизация и увеличение производства оружия позволили им в значительной степени компенсировать понесенные тяжелые потери. Немцы также делали ставку на новые средние танки «Пантера», тяжелые танки «Тигр», самоходно-артиллерийские установки «Фердинанд», новые, хорошо вооруженные и быстрые самолеты Фокке-Вульф (Fw 190A), модернизированные бомбардировщики Хейнкель (He 111) и одноместные штурмовики Хеншель (Hs 129). В битве под Курском, которая началась четвертого июля 1943 года, немцы собирались вновь получить перевес.
Согласно данным о ежемесячных потерях, с начала реализации плана «Барбаросса» до конца марта 1943 года вооруженные силы Третьего рейха потеряли на восточном фронте 2 237 656 человек погибшими, ранеными и без вести пропавшими (совокупные потери достигли 2 504 128 человек), тогда как, по данным штаба Верховного командования сухопутных войск, противник потерял 11 миллионов погибшими, взятыми в плен и ранеными, более непригодными для службы.
По официальным российским данным 1993 года, в тот же период Красная армия и военно-морской флот потеряли 2 325 909 погибшими, 387 171 умершими от ран, 414 692 умершими в больницах и погибшими при чрезвычайных ситуациях, то есть всего 3 127 772 человек. Еще 3 994 831 пропало без вести или попало в плен, а 5 913 480 было ранено, контужено или получило ожоги. То есть немцы предполагали, что русские силы рано или поздно иссякнут.
Решение: Курская дуга
По мнению немецкого командования, курская дуга, выступающая далеко на запад, скрывала в себе благоприятную возможность окружить, а затем разбить армии Центрального и Воронежского фронта, занявших там оборону. Эту задачу должны были выполнить войска на стыкующихся флангах групп армий «Центр» и «Юг».
Операцию назвали «Цитадель», и в операционном приказе, который цитируется в военном вестнике вермахта, говорилось: «Это наступление носит решающий характер. Оно должно быть стремительным и завершится неоспоримым успехом… Поэтому необходимо провести всю необходимую подготовку как можно тщательнее и интенсивнее. Лучшие соединения, лучшее оружие, лучшее командование и большое количество боеприпасов — все это нужно бросить на главные участки фронта. Каждый командир и каждый простой солдат должен понимать решающее значение этого наступления. О победе под Курском должен узнать весь мир».
Но и советское командование не дремало. Его разведка заранее сообщила о немецких планах. После тщательного обдумывания было принято решение занять хорошо подготовленную оборону, а после того, как ударные соединения врага будут измотаны, перейти в контрнаступление. В области курской дуги сосредоточили огромные силы, значительно превосходящие силы противника: 1 910 361 солдат, 31 415 орудий и минометов, 5128 танков и самоходно-артиллерийских установок и 3549 самолетов против 776 907 солдат, 7417 орудий и минометов, 2459 танков и самоходно-артиллерийских установок и 1830 самолетов противника.
Однако немцам удалось добиться временного превосходства на направлении основного удара. Каждая из ближайших к передовой советских армий построила три линии обороны. В июне 1943 года в создании укреплений на курской дуге приняло участие 300 тысяч человек. Еще никогда прежде за всю Великую Отечественную войну не было построено такой большой и разветвленной окопной сети. Помимо мощной противотанковой обороны была также создана прочная противовоздушная оборона фронтов и железных дорог. После перечисления всех этих преимуществ встает вопрос: почему тогда потери, прежде всего личного состава и бронетехники, которые понесла Красная армия в Курской битве были такими большими как на этапе обороны, так и на этапе наступления? Ответ кроется в техническом превосходстве немецких вооруженных сил, чрезвычайно высокой квалификации танкистов и летчиков, которым сегодня отдают должное даже российские специалисты, в идеально согласованных действиях ремонтных подразделений, которым удавалось мгновенно вернуть поврежденные танки и самоходно-артиллерийские установки обратно в строй, а также в ряде других факторов.
Три стратегические операции в одной битве
В рамках Курской битвы, одной из крупнейших во Второй мировой войне, реализовались три масштабные стратегические операции. Во-первых, это курская оборонительная операция — первый этап этого грандиозного столкновения, на котором войска Центрального и Воронежского фронта ценой колоссальных потерь (людьми и техникой) остановили наступление немецких ударных частей. Во-вторых, Орловская наступательная операция («Кутузов»), которая проводилась с 12 июля по 18 августа 1943 года. В ходе этой операции войска Брянского и Центрального фронта и часть сил Западного фронта освободили обширную территорию и нанесли сокрушительное поражение группе армий «Центр». Заключительной операцией была Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция («Румянцев»), которая реализовывалась с третьего по 23 августа, и в ходе которой войска Воронежского и Степного фронтов освободили харьковский промышленный район и нанесли поражение мощной группировке неприятеля, тем самым создав благоприятные условия для освобождения левобережной Украины. Пятого августа в Москве впервые прогремели праздничные артиллерийские залпы в честь освобождения Орла и Белгорода.
Колоссальные потери
В ходе 50-дневной битвы под Курском обе стороны понесли огромные потери. По официальным данным, Советский Союз потерял 863 303 солдат, 5244 орудий и минометов, 6064 танков и самоходно-артиллерийских установок и 1626 самолетов, а Германия лишилась 203 000 солдат, 720 танков и самоходно-артиллерийских установок и 681 самолетов. Не стоит упоминать о том, что по советским данным немецкие потери были значительно выше: 30 дивизий, включая семь танковых, от 400 тысяч до полумиллиона погибших, без вести пропавших и раненых, три тысячи орудий и минометов, полторы тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, 3700 самолетов.
Немецкий танк, подбитый на Курской дуге
Однако свои успехи преувеличивали и немцы. Пилоты люфтваффе за первые четыре дня битвы под Курском доложили об уничтожении 923 советских самолетов, хотя реальные потери достигли лишь 566 самолетов. Некоторые западные авторы предполагают, что советские потери в этой гигантской битве составили аж 1 677 000 погибших, попавших в плен, раненых и больных, а также 3300 самолетов против 360 тысяч погибших и раненых немецких солдат (соотношение 4,66 к одному).
Жестокие бои на восточном фронте оказали большое влияние на количество и боеспособность советской и немецкой бронетехники в 1943 году. Если к 30 июня в распоряжении советского командования было 12 576 танков и самоходно-артиллерийских установок, из которых 10 060 (80,1%) были боеспособными, а у немецкого командования — 3434, из которых боеспособны были 3060 (89,1%), то к 31 декабря количество советских танков и самоходно-артиллерийск установок, несмотря на развитую оборонную промышленность, которая в 1943 году выпустила 19 892 танка и самоходно-артиллерийские установки, резко сократилось до 5 643, из которых боеспособными были всего 2413 (42,8%). У немцев к этой дате было 3 356 танков и самоходно-артиллерийских установок, из которых 1 818 (54,2%) являлись боеспособными.
Прохоровка: мифы и реальность
В советские времена танковое сражение под Прохоровкой, произошедшее 12 июля 1943 года, называли крупнейшим за всю историю Второй мировой войны, и это заблуждение бытует до сих пор. Но на самом деле в тот день на двух направлениях (к юго-западу и к западу от станции Прохоровка) непосредственно столкнулись 662 советских танках и 30 самоходно-артиллерийских установок с 420 танками немцев, то есть в общей сложности не 1200 — 1500 танков и самоходно-артиллерийских установок (800 советских против 700 немецких, как утверждал Павел Алексеевич Ротмистров). По словам В. Замулина, четыре танковых корпуса 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Ротмистрова 340 танков, из которых 193 без возможности восстановления, и 19 самоходно-артиллерийских установок (14 безвозвратно). То есть в общей сложности 207 бронемашин (согласно другому российскому источнику, 511 танков и самоходно-артиллерийских установок, то есть соотношение было 2,5 к одному в пользу немцев). 2-й танковый корпус СС и 3-й танковый корпус вермахта потеряли 193 танка и самоходно-артиллерийских установок, из которых 20 не подлежали восстановлению. По данным немецких историков, 2-й танковый корпус СС Обергруппенфюрера Пауля Хауссера лишился 153 — 163 танков и самоходно-артиллерийских установок, из которых пять (!) не подлежали восстановлению, а 55 были отправлены на капремонт. Правда, в такое верится с трудом.
Курская дуга, 1943 год  Однако во время приграничной битвы Броды-Берестечко-Дубно 26 — 28 июня 1941 года советское командование осуществило контрудар силами 8-го, 9-го, 15-го, 19-го и 22-го механизированных корпусов, насчитывавших пять тысяч танков против наступающей немецкой 1-й танковой группы и некоторых соединений 6-й армии, которые располагали тысячей танков. Советские войска тогда потерпели сокрушительное поражение и лишились 2648 танков. Потом еще два года немцы возили туда иностранных корреспондентов и с гордостью им демонстрировали огромное кладбище советской бронетехники. Об этой катастрофе, превосходящей по масштабам Прохоровку, до сих пор стыдливо умалчивают. Как говорил классик: «У победы много родителей, и только поражение — всегда сирота».
Поражение под Курском похоронило все надежды немцев на то, что им удастся перехватить стратегическую инициативу и совершить коренной перелом в войне на востоке в пользу Третьего рейха. За подвиги в Курской битве 180 человек получили Золотую звезду Героя Советского Союза.
ИноСМИ: последние новости
Шашлык, водка и сказка Бессонные летние ночи на старых улицах Москвы Музыка, голы и революция в России. Возвращение другого Шостаковича, болельщика и настоящего фаната команды «Зенит»
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки4
Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью
Что стало со звездами мыльных опер
Лучшие фильмы-2017, которые вы могли пропустить3
Новости партнеров
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
03:21
Юные актеры: тогда и сейчас
Кино
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
ТВ
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:41
Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили
Кино
02:59
Как искали женские ноги для советского кинохита
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение