Почему со времен Прохоровки альтернативы танкам нет

Одно из самых масштабных и тяжелых танковых сражений, получившее впоследствии название Сражение под Прохоровкой, произошло в ходе Курской битвы 75 лет назад — в 8:30 утра после 15-минутной артподготовки под железнодорожной станцией Прохоровка столкнулись наступавшая немецкая танковая группировка и нанесшие контрудар советские войска. По воспоминаниям участников боя, скрежет брони оглушал, а взрывающаяся земля слепила глаза.

Сражение стало переломным моментом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Возможно ли повторение такого масштабного танкового сражения, какова роль бронетанковой техники в современных войнах и образе танков будущего — в материале ТАСС

Советские танки против «Тигров»

На поле под Прохоровкой столкнулись немецкие легкие и средние танки Pz.Kpfw III, Pz.Kpfw IV, специально подготовленные Гитлером для Курской битвы танки Pz.Kpfw V ("Пантера"), тяжелые Pz.Kpfw VI Tiger ("Тигр"), самоходные артиллерийские установки StuG с орудием калибра 75 мм и советские средние Т-34 с пушкой калибра 76 мм, легкие Т-70 с орудием калибра 45 мм, тяжелые пехотные танки Mk IV Churchill британского производства (всего 20 единиц) и самоходки СУ-76, СУ-122 и СУ-152.

Всего в сражении одновременно участвовало до 1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон. Германские войска под Прохоровкой потеряли, по разным оценкам, от 130 до более 300 (около 75% имевшихся) танков. Однако советские войска также понесли огромные потери. Точное количество погибших и пропавших без вести не установлено до сих пор.

По словам бывшего руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковника Сергея Маева, Сражение под Прохоровкой стало демонстрацией того, что танковые войска являлись решающей силой в достижении успеха в стратегических операциях Великой Отечественной войны и определили исход Курской битвы.

"И надо сказать еще, что все-таки решение боевых задач и достижение успехов стало возможно благодаря совершенствованию танков Т-34 и высокому уровню патриотизма, воли и мужества танкистов", — подчеркнул генерал.

Во время войны советские и немецкие конструкторы совершенствовали бронетехнику, чтобы иметь преимущество. Но после победы советского народа над фашистской Германией соревнование не закончилось и длится по сей день. И в него включается все больше стран мира.

Есть ли альтернатива танку

По словам Маева, Сражение под Прохоровкой сейчас изучается в военных вузах как исторический факт, потому что вероятность такого массового применения танков, как было в период Второй мировой войны, сейчас практически исключена.

Он отметил, что сейчас тенденция такова, что роль танковых войск как бы уходит на второй план и все говорит о том, что не будет крупномасштабных войн с крупномасштабным применением бронетанковой техники. «Но в то же время такие примеры, как действия американцев в ходе операции в Ираке „Буря в пустыне“ и другие, они показывают, что бронетанковая техника является основой действия всех войск и достижения успеха в той или иной конкретной операции», — продолжил генерал.

По его словам, решающую точку в столкновениях ставят, как правило, подразделения, оснащенные бронетанковой техникой. «Альтернативы этому нет. Танк как был основным субъектом системы вооружения на сухопутном театре военный действий, так им и остался. Танк и техника на его базе», — подытожил генерал.

Существует ли лучший танк в мире

Маев рассказал, что еще в 1970-е годы СССР превалировал по всем видам бронетанковой техники над теми войсками, которые были в составе НАТО и находились в Европе. Но за последние 30 лет произошло мощное развитие танковой и бронетанковой техники во всех странах мира.

"Увеличилось количество танкопроизводящих стран. Многие страны, которые раньше не рассматривались как способные к производству танков, сейчас успешно производят танки мирового уровня, взять ту же Бразилию", — отметил Маев. По его словам, сравнивать эти машины очень сложно и совсем невозможно выделить лучший танк в мире.

Он рассказал, что бронетанковая техника определяется тремя основными параметрами: огневая мощь, подвижность и броневая защита. В последнее время появилось еще несколько факторов, которые определяют уровень техники: эргономика и дальность действия, то есть поражения противника.

Защита танка

По мнению генерала, в сегодняшних условиях необходима комплексировать применяемые бронетанковые силы на поле боя, так как появилось множество противотанковых средств разного уровня, в том числе РПГ разных типов.

"Это штатное оружие мотострелков, которое способно нанести танку существенный ущерб. Образно говоря, сейчас противотанковое оружие стало индивидуальным оружием пехотинца. Поэтому необходим комплекс огневых средств, которые бы обеспечивали, с одной стороны, поражение противника на дальних рубежах, в том числе подобного себе противника, и в то же время в этой системе должны быть огневые средства, которые должны прикрыть, защитить своего собрата от оружия ближнего боя, от РПГ", — отметил Маев.

Поэтому если раньше танк рассматривался как одна единица, способная решать любые задачи, то сейчас это должна быть система бронетанкового вооружения на унифицированной танковой платформе, которая в совокупности способна обеспечивать решение боевых задач.

"Это и боевая машина поддержки танков, это и зенитные средства на танковой платформе, это и самоходные артиллерийские системы на танковой платформе, — перечислил Маев. — В общем, надо рассматривать танк не как индивидуальное средство, а как средство, входящее в систему бронетанкового вооружения".

Такая взаимосвязь, по мнению генерала, имеет более высокую эффективность на поле боя. «Развиваться все это должно в совокупности», — добавил он.

Идеи прошлого

Как рассказал Маев, идея роботизированного танка будущего была сформулирована в прошлом веке.

По его словам, Морозов заложил идеологию создания роботизированных безэкипажных бронированных машин еще в 70-е годы прошлого столетия. «И эта идеология сейчас получает развитие в связи с тем, что сейчас в целом началось общее развитие роботизации. Соответственно, вернулись и к идее роботизированного танка», — отметил он.

В то же время, по его словам, не стоит ждать появления танков-роботов в ближайшее десятилетие. «Тут надо понимать, что оценка всякого вида вооружения производится по критериям: боевая эффективность — стоимость. То есть роботизированные средства надо создавать, но надо понимать характер войны, характер противника, характер боевых действий, и здесь тоже, по всей видимости, роботизированные средства должны развиваться в совокупности с экипажными средствами для выполнения конкретных задач», — пояснил генерал.

Он высказал мнение, что в ближайшей перспективе роботизированные средства будут своего рода обеспечивающими средствами для основных видов вооружения. По словам генерала, для массового появления роботизированной бронетехники важно развитие комплектующих систем роботизации. Только в этом случае будет возможен переход на роботизированные комплексы.

"Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле", — пояснил Маев. Он подчеркнул, что, судя по темпам развития роботизированных средств, о промышленном производстве танков-роботов можно будет говорить не раньше чем через 10–15 лет.

Все это будет возможным при благоприятном развитии всех составляющих создания систем вооружения: фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования всех этих составляющих. «Не хочется прогнозировать конкретные сроки. Следующий вид вооружений должен быть принципиально новым, а когда это произойдет — это второй вопрос», — сказал генерал.