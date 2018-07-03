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Главврач рязанской ОКБ рассказал о ходе капремонта больницы
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Главврач рязанской ОКБ рассказал о ходе капремонта больницы
АиФ Рязань
3 июля 2018
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Фото:
АиФ Рязань
Капитальный ремонт в рязанской ОКБ идет по графику, сообщает пресс-служба регионального
минздрава
. Помещения, где проходит ремонт, меняются каждую неделю.
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