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Главврач рязанской ОКБ рассказал о ходе капремонта больницы
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Главврач рязанской ОКБ рассказал о ходе капремонта больницы 

АиФ Рязань 3 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
Капитальный ремонт в рязанской ОКБ идет по графику, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Помещения, где проходит ремонт, меняются каждую неделю.
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