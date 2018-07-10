35 тысяч вологжан уже проголосовали за предприятия, участвующие в конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают»

13 июля завершится голосование за участников проекта «Мы выбираем, нас выбирают», организатором которого выступают городские власти и городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма. В 18-м по счету конкурсе принимают участие более 160 предприятий.

«В этом году в конкурсе участвуют 163 организации и предприятия по 19 номинациям: магазины, кафе, медицинские центры, развлекательные заведения и так далее. Порядка 35 тысяч вологжан уже проголосовали за организации, которым они отдают предпочтение. И я уверен, это еще не предел. Обратная связь очень нужна для того, чтобы бизнес мог совершенствовать качество предоставляемых услуг, кроме того, такой конкурс — поддержка для молодых начинающих компаний, которые имеют возможность заявить о себе», — прокомментировал Мэр города Вологды Сергей Воропанов

Мэр Вологды побывал на предприятиях, которые уже не первый год участвуют в проекте — в семейном кафе «Тартинка’фе», где создают настоящие кондитерские шедевры, а также в фотоцентре «Папарацци», в прошлом году ставшем победителем в номинации «Магазин сувениров и товаров для праздника». Также Мэр обсудил возможности конкурса с представителями медицинского центра «Вита», который в проекте участвует седьмой год подряд.

«Конкурс дает нам обратную связь, показывает отношение вологжан к нашей работе. Само наличие такого проекта подтверждает — городские власти интересуются тем, что происходит с бизнесом, тенденциями и проблемами в этой сфере», — пояснил директор медицинского центра Владимир Николаев

Отдать голос за участников можно на сайте конкурс35.РФ. В каждой номинации можно проголосовать только один раз за одного конкурсанта. До конца голосования осталось три дня. В конце июля состоится торжественное подведение итогов проекта. Специальные знаки качества «Мы выбираем» получат организации и предприятия, которым больше всего доверяют вологжане. Бордовые многогранники появятся в офисах и местах продаж лучших компаний Вологды.