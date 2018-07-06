Олег Ломовой стал лауреатом Национальной премии «Медиа-Менеджер России»

Креативный продюсер холдинга «ГПМ Радио», куда входит и Авторадио , победил в номинации «Электронные СМИ». Категория — «Федеральные радиостанции». Олег Ломовой не только неизменный автор знаменитых пародий для поющих ведущих вечернего шоу на Авторадио «Мурзилки LIVE», он создатель новаторских проектов, которые развивают всю индустрию радио.

Эксперты отметили еще одного представителя «ГПМ Радио». «За вклад в развитие отрасли» награду получил директор филиалов компании в Екатеринбурге и Перми Григорий Гилевич.

Церемония награждения национальной премии «Медиа-Менеджер России» прошла накануне вечером в Москве. Премия вручается уже 18 лет. Она является одной из самых весомых в медиабизнесе.