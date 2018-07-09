В Красноярском крае вожатому лагеря предъявили обвинение в изнасиловании

Вожатому-железногорцу, которого подозревают в сексуальном насилии в детском лагере, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в следственном комитете по красноярскому краю.

Ранее стало известно, что в одном из детских лагерей Железногорска произошло преступление. Там по данным следствия ночью с 1 на 2 июля подозреваемый, 47-летний вожатый, зашел в комнату к девочкам и совершил сексуальное насилие в отношении 11-летнего ребенка. Известно, что у мужчин не было профильного образования, в лагерь он устроился на период летнего отпуска.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца. Ведется следствие.