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Воронежцев позвали на бесплатную танцевальную вечеринку
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Воронежцев позвали на бесплатную танцевальную вечеринку 

Вести Воронеж 11 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Мероприятие пройдёт в парке «Алые паруса». Воронежцев приглашают на бесплатную танцевальную вечеринку, которая пройдёт в эту среду, 11 июля, в парке «Алые паруса». Информация об этом появилась на странице «Джазовые вечеринки в парках города» в соцсети «ВКонтакте». Встреча пройдёт в рамках социального проекта, который организовали местные танцевальные клубы. Так каждую среду и воскресенье для горожан организуется мастер-класс по какому-либо виду исторического танца, а затем проводятся вечеринки, где каждый участник может попрактиковаться и просто приятно провести время. Организаторы обещают, что в этот раз гостей мероприятия ждут вальсы, фокстрот, уанстеп, тарантелла и чарльстон. Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
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