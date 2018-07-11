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Воронежцы теперь могут бесплатно оформить разрешения на палисадники
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Воронежцы теперь могут бесплатно оформить разрешения на палисадники 

Вести Воронеж 11 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Ранее такие бумаги оформляли только на платной основе.
Воронежцы могут бесплатно получить разрешение на установку ограждения в палисадниках. Дело в том, что от жителей поступало большое количество обращений по поводу штрафов за установку заборов на участках рядом с домом без оформления необходимых документов. Теперь же департамент земельных отношений внёс изменения в документы, по которым разрешения на установку ограждения и другие малые архитектурные формы можно получить бесплатно. Ранее такие бумаги оформляли только на платной основе. Цена определялась исходя из рыночной стоимости участка. Из-за этого большинство горожан не могли оплатить его. Теперь, чтобы не получать штрафы за такой забор, достаточно обратиться в департамент и получить бесплатное разрешение.
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