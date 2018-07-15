Ещё
Команда Сингапура победила на Международных интеллектуальных играх в Якутии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Команда Сингапура победила на Международных интеллектуальных играх в Якутии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Команда школьников из Сингапура победила в общем зачете на Международных интеллектуальных играх, завершившихся в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.
"На торжественной церемонии закрытия Международных интеллектуальных игр победителями в общем зачете была объявлена команда старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Они получили Кубок МИИ из рук и.о. председателя правительства Якутии Владимира Солодова", — сообщили в пресс-центре.
Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады «Туймаада», научной конференции-конкурса Science Fair, 3D-моделирования, IT-Хакатона и «Игр роботов».
Команда, состоящая из 13 учащихся школы при Национальном университете Сингапура, завоевала три первых места из пяти и заслужила Кубок Международных интеллектуальных игр. «Когда мы только приехали сюда, то ставили целью воздать дань науке, завести друзей со всего мира и научиться чему-то новому у других участников. Ребята очень рады победе. Мы с удовольствием приедем еще раз!» — привели в пресс-службе слова руководителя команды Йенни Виджайя.
Участники команды Сингапура, победившей на МИИ в Якутии. 15 июля 2018
Также в ходе церемонии награду получил ученик физико-математической интеллектуальной школы из Казахстана Нурдаулет Таумергенов. Он завоевал Гран-при Science Fair, подростку вручили чек на пять тысяч долларов. Школьник представил на конференции проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий.
"Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь немым людям. Нурдаулет сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в реальное производство", —отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.
Церемония закрытия I Международных интеллектуальных игр прошла в ЦСП «Триумф». Устроители шоу порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами с национальным колоритом.
Другие новости региона читайте здесь>>
Участник команды Сингапура, победившей на МИИ в Якутии. 15 июля 2018
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20187
Милые ляпы в советских фильмах4
Самые плохо одетые российские звезды38
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»8
Тест: что вы знаете о московском метро?1
Видео
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение