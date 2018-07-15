Команда Сингапура победила на Международных интеллектуальных играх в Якутии

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости . Команда школьников из Сингапура победила в общем зачете на Международных интеллектуальных играх, завершившихся в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.

"На торжественной церемонии закрытия Международных интеллектуальных игр победителями в общем зачете была объявлена команда старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Они получили Кубок МИИ из рук и.о. председателя правительства Якутии Владимира Солодова ", — сообщили в пресс-центре.

Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады «Туймаада», научной конференции-конкурса Science Fair, 3D-моделирования, IT-Хакатона и «Игр роботов».

Команда, состоящая из 13 учащихся школы при Национальном университете Сингапура, завоевала три первых места из пяти и заслужила Кубок Международных интеллектуальных игр. «Когда мы только приехали сюда, то ставили целью воздать дань науке, завести друзей со всего мира и научиться чему-то новому у других участников. Ребята очень рады победе. Мы с удовольствием приедем еще раз!» — привели в пресс-службе слова руководителя команды Йенни Виджайя.

Участники команды Сингапура, победившей на МИИ в Якутии. 15 июля 2018

Также в ходе церемонии награду получил ученик физико-математической интеллектуальной школы из Казахстана Нурдаулет Таумергенов. Он завоевал Гран-при Science Fair, подростку вручили чек на пять тысяч долларов. Школьник представил на конференции проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий.

"Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь немым людям. Нурдаулет сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в реальное производство", —отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров

Церемония закрытия I Международных интеллектуальных игр прошла в ЦСП «Триумф». Устроители шоу порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами с национальным колоритом.

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Участник команды Сингапура, победившей на МИИ в Якутии. 15 июля 2018