Сборная Сингапура победила в международных интеллектуальных играх школьников в Якутии 

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Международные интеллектуальные игры с участием команд одаренных детей из 18 стран завершились в субботу в Якутске, абсолютным победителем соревнований стала сборная Сингапура. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Абсолютным победителем международных интеллектуальных игр в Якутии в общем зачете стала команда Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура", — говорится в сообщении.
Врио председателя регионального правительства Владимир Солодов выразил благодарность каждому из участников международных интеллектуальных игр. «Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что приняли участие в этом мероприятии. Вклад каждого из вас является основным», — сказал Солодов, поблагодарив экспертов, организаторов и волонтеров игр.
Участников интеллектуальных игр в Якутии поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев напрямую с Международной космической станции. «Это замечательно, что именно в Якутске, в России, начинается ваша дружба и будущее сотрудничество. Миру нужны ученые, миру нужны новые открытия», — сказали космонавты в ходе сеанса связи.
Игры стартовали в Якутске 8 июля под патронатом ЮНЕСКО. Около 900 школьников из 18 стран соревновались в робототехнике, математике, физике, химии и информатике. Кроме того, во время игр состоялась международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.