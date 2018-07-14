Сборная Сингапура победила в международных интеллектуальных играх школьников в Якутии

ЯКУТСК, 14 июля. / ТАСС /. Международные интеллектуальные игры с участием команд одаренных детей из 18 стран завершились в субботу в Якутске, абсолютным победителем соревнований стала сборная Сингапура. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Абсолютным победителем международных интеллектуальных игр в Якутии в общем зачете стала команда Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура", — говорится в сообщении.

Врио председателя регионального правительства Владимир Солодов выразил благодарность каждому из участников международных интеллектуальных игр. «Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что приняли участие в этом мероприятии. Вклад каждого из вас является основным», — сказал Солодов, поблагодарив экспертов, организаторов и волонтеров игр.

Участников интеллектуальных игр в Якутии поздравили космонавты Олег Артемьев Сергей Прокопьев напрямую с Международной космической станции. «Это замечательно, что именно в Якутске, в России, начинается ваша дружба и будущее сотрудничество. Миру нужны ученые, миру нужны новые открытия», — сказали космонавты в ходе сеанса связи.