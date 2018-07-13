В Якутии наградили победителей соревнований по 3D-моделированию

ЯКУТСК, 13 июл — РИА Новости . Абсолютными победителями соревнований по 3D-моделированию на Международных интеллектуальных играх в Якутске стали ученики Октемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса Якутии, сообщает пресс-центр МИИ.

Это первое конкурсное мероприятие, завершившееся на Играх. Соревнования длились с 10 по 12 июля по двум направлениям. В техническом направлении участники в два этапа выполняли моделирование по техническому заданию. В художественном направлении первым этапом было моделирование на скорость на свободную тему, а вторым — реализация проекта по техзаданию. Победителями стали ученики Октемского научно-образовательного центра Степан Павлов и Милена Посельская, набравшие максимальный суммарный балл по итогам соревнований по обоим направлениях, рассказали в пресс-службе.

В Якутии наградили победителей соревнований по 3D-моделированию

"Поначалу задания казались нам сложными, но в итоге со всем справились. В творческом конкурсе придумали прототип символа Игр мамонта-ученого. Мы в последние минуты закончили доделывать его 3D модель, а всего на работу ушло около четырех часов", — привели в пресс-службе слова Степана Павлова.

Кроме того, на Международных интеллектуальных играх продолжается «IT-хакатон», в ходе которого школьники должны предложить проекты по 17 целям устойчивого развития, определенным ООН . Команды, в частности, разрабатывают приложения, направленные на продвижение гендерного равенства в сфере IT, по аренде доступного жилья, проблемам загрязнения мирового океана. В пятницу программные решения школьников будут представлены на суд экспертов.

В соревнованиях по командной разработке программных приложений «IT-хакатон» участвуют 60 учащихся 6-11-х классов в составе 20 команд. Каждая состоит из трех человек — менеджера, разработчика и дизайнера.

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