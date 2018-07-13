Ещё
В Якутии наградили победителей соревнований по 3D-моделированию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В Якутии наградили победителей соревнований по 3D-моделированию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ЯКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Абсолютными победителями соревнований по 3D-моделированию на Международных интеллектуальных играх в Якутске стали ученики Октемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса Якутии, сообщает пресс-центр МИИ.
Это первое конкурсное мероприятие, завершившееся на Играх. Соревнования длились с 10 по 12 июля по двум направлениям. В техническом направлении участники в два этапа выполняли моделирование по техническому заданию. В художественном направлении первым этапом было моделирование на скорость на свободную тему, а вторым — реализация проекта по техзаданию. Победителями стали ученики Октемского научно-образовательного центра Степан Павлов и Милена Посельская, набравшие максимальный суммарный балл по итогам соревнований по обоим направлениях, рассказали в пресс-службе.
В Якутии наградили победителей соревнований по 3D-моделированию
"Поначалу задания казались нам сложными, но в итоге со всем справились. В творческом конкурсе придумали прототип символа Игр мамонта-ученого. Мы в последние минуты закончили доделывать его 3D модель, а всего на работу ушло около четырех часов", — привели в пресс-службе слова Степана Павлова.
Кроме того, на Международных интеллектуальных играх продолжается «IT-хакатон», в ходе которого школьники должны предложить проекты по 17 целям устойчивого развития, определенным ООН. Команды, в частности, разрабатывают приложения, направленные на продвижение гендерного равенства в сфере IT, по аренде доступного жилья, проблемам загрязнения мирового океана. В пятницу программные решения школьников будут представлены на суд экспертов.
В соревнованиях по командной разработке программных приложений «IT-хакатон» участвуют 60 учащихся 6-11-х классов в составе 20 команд. Каждая состоит из трех человек — менеджера, разработчика и дизайнера.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Ляпы в советских комедиях1
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских1
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино Театры
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение