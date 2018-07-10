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Угодившее под ковш бульдозера городище в Воронежской области принадлежит фермеру
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Угодившее под ковш бульдозера городище в Воронежской области принадлежит фермеру 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Земля была передана в пользование в 2014 году в долгосрочную аренду.
Достопримечательная территория у села Борщево, так называемое городище, где сейчас активно работает тяжёлая техника, принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству. Об этом сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений. Земля была передана в пользование в 2014 году в долгосрочную аренду. В ведомстве пояснили, что на тот момент участок не имел особый статус, а значит и ограничений в использовании. Напомним, сейчас там ведут работы, под ковш бульдозера пошло всё — подлесок, молодые деревья и культурный слой, в котором могут находиться археологические сокровища. Активисты выяснили, что на этом месте собираются организовать охотхозяйство. Но зачем при этом снимать плодородный слой на площади в несколько гектаров, остаётся только гадать. Тем временем, свою проверку уже начали в прокуратуре.
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