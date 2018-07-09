Воронежская прокуратура ищет, кто «поднял ковш» на объект культурного наследия 

У села Борщёво территорию, которая официально носит статус достопримечательной, неизвестные буквально изрыли тяжёлой техникой. Под ковш бульдозера пошло всё: подлесок, молодые деревья и культурный слой, в котором могут находиться настоящие археологические сокровища. Археологи и историки в шоке, чиновники ищут виноватых. Ещё пару дней назад здесь бушевала зелень, а теперь — выжженная земля, словно после артобстрела. Бульдозер снимает ковшом слой дёрна, ломает растения и сваливает всё это к лесополосе. Работа на участке кипит, правда, завидев машину нашей съёмочной группы, рабочие спешно побросали технику и скрылись в неизвестном направлении. Историк и общественник Александр Никитин первым забил тревогу в соцсетях, когда выяснилось, что рядом с борщёвским городищем орудует бульдозер. Говорит, эта местность — объект культурного наследия. Входит в федеральный реестр как достопримечательное место — своеобразный буфер между полями пшеницы и бесценными древними курганами.
— Это объект культурного наследия Костёнковско-борщевский историко-культурный археологический. Это достопримечательное место. Буквально в нескольких сотнях метров находится Борщёвской городище, курганный могильник — это памятники археологии, которые оставили после себя славяне 1 тысячелетия нашей эры — сетует Александр Никитин.. В музее «Костёнки» о разграблении достопримечательности узнали от местных жителей. Научные сотрудники тут же отправились на место, рассказать строителям о том, какие сокровища могут быть спрятаны на этой ещё не исследованной территории, однако диалог не сложился. Старший научный сотрудник музея-заповедника «Костёнки» Александр Пустовалов говорит, что информацию от исполнителей получить не удалось: — Там была бригада рабочих, и, по всей видимости, руководители. Они отказались с нами общаться, сообщать какую-либо информацию и на контакт не шли. Те, кто всё же сумел поговорить с рабочими, утверждают, что на этом месте собираются организовать охотхозяйство. Кто — неизвестно. Зачем при этом снимать плодородный слой на площади в несколько гектаров — тоже остаётся только гадать. Тем временем, свою проверку уже начали в прокуратуре, а чиновники ищут организаторов работ.
Марина Ивкович, заместитель руководителя Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области — Приказом управления по охране объектов культурного наследия утверждены требования к осуществлению хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места, в соответствии с которыми распашка склонов, уничтожение дернового слоя и иная хозяйственная деятельность на данном земельном участке запрещена. В связи с чем, управлением в настоящее время осуществляется уточнение лиц производящих данную хозяйственную деятельность и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности. Помимо особого археологического статуса, эта территория находится под защитой природоохранного закона. Так что времени у рабочих осталось немного — посетителей этого безлюдного места из различных ведомств наверняка теперь прибавится. Евгшений Касилов, Виктор Щеглов.