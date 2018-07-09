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Разрушенную лестницу в Советском парке Омска хотят превратить в фонтан
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Разрушенную лестницу в Советском парке Омска хотят превратить в фонтан 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
Депутаты предложили подарить эту лестницу "Газпрому". Ремонт главной лестницы парка обойдется в 50 млн руб., в городской казне таких денег нет. Сегодня, 9 июля, в горсовете Омска проходит рабочая группа по развитию муниципальных парков. Больше всего вопросов к Советскому парку.
— Ужасная лестница в Советском парке. Если ее отремонтировать, будет такая красота, изюминка настоящая, — посетовал депутат Владимир Казанин.
— Мы как раз хотим реконструировать ее за счет частно-государственного партнерства. Может быть, кто-то сможет из крупного бизнеса реализовать или в рамках программы по комфортной городской среде сделать. Смотрим другие варианты, даже каскадный фонтан, спуски рядом, зимой — горки. Но бюджету это не потянуть, — пояснил вице-мэр Омска Денис Денежкин.
По его словам, восстановление лестницы в первоначальном виде требует около 50 млн руб. Владимир Казанин предложил подарить эту лестницу «Газпрому», тогда есть шанс, что ее приведут в порядок. Детали станут известны, когда будет готова концепция развития городских парков.
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