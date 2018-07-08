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В шести барах Мексики одновременно расстреляли 15 человек
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В шести барах Мексики одновременно расстреляли 15 человек 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Около 15 человек погибли и девять ранены при стрельбе в барах мексиканского города Монтеррей. Вооруженные люди почти одновременно напали на шесть заведений. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщает The Sacramento Bee.
Массовая атака произошла в ночь на воскресенье. Полиция пока никого не задержала. Отмечается, что атака, вероятно, совершена из-за конфликта между двумя враждующими наркокартелями.
Больше всего пострадавших обнаружили в баре Rancho Viejo — там убили пятерых мужчин-посетителей и официантку. Еще два человека получили ранения. В других заведениях были застрелены один-два человека.
Как отмечает издание, в последний раз такая массовая стрельба произошла в Монтеррее в 2011 году — тогда погибли 20 человек.
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