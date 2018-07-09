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«Почта России» оштрафовали за торговлю сигаретами около детсада в Свердловской области
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«Почта России» оштрафовали за торговлю сигаретами около детсада в Свердловской области 

ТАСС 3 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало отделение "Почты России" в Туринском районе за торговлю сигаретами вблизи детского сада. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.
По данным ведомства, в городе Туринске в одном из почтовых отделений продавали сигареты в нарушение закона, так как расстояние до детсада составило менее 100 метров.
"По данному факту прокуратура района в отношении ФГУП «Почта России» возбудила административное дело по статье КоАП РФ «Несоблюдение запретов в сфере торговли табачной продукцией». По результатам рассмотрения постановления прокурора Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал предприятие на 30 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Постановление по делу в законную силу пока не вступило. Сигареты в почтовом отделении сняты с продажи, добавили в пресс-службе.
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