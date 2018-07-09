«Почта России» оштрафовали за торговлю сигаретами около детсада в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало отделение "Почты России" в Туринском районе за торговлю сигаретами вблизи детского сада. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По данным ведомства, в городе Туринске в одном из почтовых отделений продавали сигареты в нарушение закона, так как расстояние до детсада составило менее 100 метров.

"По данному факту прокуратура района в отношении ФГУП «Почта России» возбудила административное дело по статье КоАП РФ «Несоблюдение запретов в сфере торговли табачной продукцией». По результатам рассмотрения постановления прокурора Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал предприятие на 30 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Постановление по делу в законную силу пока не вступило. Сигареты в почтовом отделении сняты с продажи, добавили в пресс-службе.