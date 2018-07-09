Власти Железноводска вложат 26 млн рублей курортного сбора в ремонт пешеходной тропы

ПЯТИГОРСК, 9 июля. / ТАСС /. Около 26 млн рублей от средств курортного сбора вложат в ремонт Лермонтовского терренкура вокруг горы Железной в Железноводске, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города-курорта.

"Пешеходная тропа будет отремонтирована на средства, вырученные от курортного сбора, это будет указано на информационном щите на месте проведения работ. Весь ремонт обойдется в 26 млн рублей", — сообщает администрация.

На терренкуре протяженностью почти 3 км появятся новые малые архитектурные формы, будет полностью восстановлено освещение, а вместо разбитого асфальта будет уложена современная бесшовная тротуарная плитка. Оценить благоустройство отдыхающие смогут уже осенью.

В администрации уточнили, что на данный момент в городе идет активный ремонт Каменной лестницы — главного парадного входа в Курортный парк, на что из бюджета выделили около 30 млн рублей. При реконструкции весь лестничный ансамбль, в который входят каменные шары, «золотые» львы и ступени, будет сохранен в первоначальном виде, параллельно ведется благоустройство всех примыкающих к лестнице прогулочных терренкуров, а также прогулочной улицы перед городским Дворцом культуры. «Работы планируют завершить ко Дню города, который по традиции курорт отмечает в сентябре», — отметили в пресс-службе мэрии.

Также власти запланировали масштабную реконструкцию и комплексное благоустройство рекреационной зоны у исторической Каскадной лестницы в Курортном парке. В этом году Железноводск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который учредил Минстрой РФ этой весной. «Нынешняя протяженность „Каскадки“ в 240 метров после реализации проекта увеличится еще на 620 метров», — поясняет пресс-служба.

Экономика Железноводска в первую очередь связана с туристско-рекреационным комплексом. В городе действуют 23 здравницы, которые в 2017 году приняли на отдых и лечение 96,7 тыс. человек. А четыре предприятия произвели розлив 28,8 млн литров минеральной воды.