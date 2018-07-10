РМК планирует в 2021 году производить катодную медь на новом заводе

"Мы вышли на инжиниринговую компанию, которая способна провести испытания, исследования в части переработки медного концентрата именно автоклавным методом, провели лабораторные испытания в Финляндии, сегодня мы заканчиваем пилотные испытания в Благовещенске именно на металлургическом пилотном комплексе и готовы приступить к изготовлению технологического регламента для проектирования. Завод, который мы себе представляем, будет размещаться прямо на Михеевском месторождении (ГОК — прим. ТАСС), и весь концентрат, который там производится, будет перерабатываться именно на этом маленьком компактном заводе", — сказал он.

Левин отметил, что новое производство позволит ежегодно получать 100 тыс. т медных катодов, около 25 тыс. т сульфата никеля (продукта для производства аккумуляторов электромобилей) и до 350 т кобальта в товарной соли. Сырьем для автоклавного комплекса будет медный концентрат Михеевского ГОКа в объеме до 500 тыс. т в год, а также до 750 тыс. т окисленной никелевой руды Куликовской группы месторождений (Челябинская область), лицензией на которую владеет РМК.

"Инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей. Новый комплекс позволит создать дополнительно более 1 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. 2018 год будет использован для проведения всех исследований, технологического регламента, начала проектирования, 2019 год — проектирование, заказ основного оборудования. 2020-2021 годы — запуск. В середине 2021 года мы, я думаю, запустим", — добавил он.

По данным пресс-службы компании, преимущество автоклавного производства заключается в отсутствии выбросов металлургических газов. Полностью замкнутый технологический цикл обеспечивает отсутствие взаимодействия технологического процесса с окружающей средой.

Русская медная компания — производственный холдинг, в составе которого 13 предприятий горнодобывающего и металлургического профиля. Осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях и Республике Казахстан. Один из крупнейших производителей меди в России. Численность персонала — около 8,5 тыс. человек.