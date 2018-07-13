«Русская медная компания» представила на ИННОПРОМе инвестпроекты на 180 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. "Русская медная компания" (РМК) создаст на Южном Урале более 3600 новых рабочих мест благодаря реализации инвестпроектов на 180 млрд рублей. Об этом по итогам международной промышленной выставки ИННОПРОМ сообщили в пресс-службе компании.

Самый крупный из них — строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, инвестиции в который оцениваются в 77 млрд рублей. Комбинат производительностью 28 млн т. руды в год планируется полностью запустить в 2020 году. В результате РМК выйдет на первое место в Европе по объему переработки медной руды, достигнув уровня в 61,62 млн т. в год. Новое предприятие обеспечит занятость 2,5 тыс. жителей Челябинской области.

Вторым по масштабам проектом станет строительство на площадке Михеевского ГОКа в Челябинской области автоклавного комплекса с производством катодной меди, инвестиции в проект составят 45 млрд рублей. На мощностях нового комплекса планируется перерабатывать до 500 тыс. т. медного концентрата с первой и второй обогатительных фабрик Михеевского ГОКа и до 750 тыс. т. окисленной никелевой руды Куликовской группы месторождений (Челябинская область). Комплекс позволит создать дополнительно более 1000 новых высокотехнологичных рабочих мест.

"С реализацией проекта автоклавного производства общая сумма инвестиций в освоение Михеевского месторождения медно— порфировых руд с учетом вложений в строительство первой и второй обогатительных фабрик Михеевского ГОКа достигнет 100 млрд рублей, а мощности по производству катодной меди вырастут почти на половину и достигнут 320 тыс. т. в год", — пояснили в пресс-службе.

Еще один значимый для экономики Южного Урала и всей отечественной промышленности проект — организация на мощностях Кыштымского медеэлектролитного завода в Челябинской области цеха по выпуску медной электролитической фольги. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. На проектную мощность производство выйдет в 2020 году. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.

О компании и выставке