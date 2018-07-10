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Русская медная компания займется производством катодной меди
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Русская медная компания займется производством катодной меди 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году Русская медная компания (РМК) готова приступить к разработке технологического регламента автоклавного производства катодной меди. Об этом рассказал президент РМК Всеволод Левин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, презентуя проект автоклавного производства меди на Михеевском горно-обогатительном комбинате в Челябинской области.
С помощью нового проекта компания рассчитывает повысить эффективность текущего производства. Это станет возможным, в том числе, благодаря оптимизации затрат на логистику. «В 2014 году мы запустили Михеевский ГОК производительностью 18 млн тонн руды в год. В 2017 году его производительность была увеличена до 27 млн тонн руды. С ростом объемов переработки возникла идея организовать на площадке ГОКа переработку медного концентрата в катодную медь», — объяснил Левин.
При этом, по его словам, компания изучала мировой опыт организации автоклавного производства и пришла к выводу, что автоклавное производство «уникальное, компактное, чистое и экономически эффективное». В частности, оно не дает выбросов металлургических газов.
Новое производство позволит ежегодно получать 100 тыс. тонн медных катодов, до 350 тонн кобальта в товарной соли и около 25 тыс. тонн сульфата никеля. Сульфат никеля используется для производства аккумуляторов электромобилей.
Инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей. Запуск производства создаст дополнительно 1100 рабочих мест.
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