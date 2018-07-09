Уралвагонзавод представил «секретный» трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех ) презентовал на открывшейся в понедельник в Екатеринбурге промышленной выставке «Иннопром-2018» «секретный» трамвай 71-415, аналогов которому нет в России.

Трамвай, о котором идет речь, производит одно из предприятий УВЗ — АО «Уралтрансмаш»

"Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины", — сказал журналистам разработчик трамваев АО «Уралтрансмаш» Сергей Соловьев

По словам заместителя генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Бориса Мягкова, которые приводятся в сообщении УВЗ, машина настолько инновационна, что посетителям форума ее покажут не всю. Разработанную уральским заводом тележку транспортного средства — с двойным рессорным подвешиванием — тщательно замаскировали. Это, утверждают представители корпорации, сделано для профилактики интеллектуального рейдерства.

В остальном технические характеристики нового трамвая рассекретили. Это полностью низкопольный четырехосный вагон, изготовленный из отечественных материалов. Он предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми. Число мест для сидений — 32+1, максимальная вместимость — 190 человек. Что касается интерьера, то к нему тоже подошли с фантазией, пояснил главный дизайнер «Уралтрансмаша» Владимир Рогозин . «Но на этом мы, конечно, не остановимся. Новые материалы и требования создают для промдизайнеров новые вызовы каждый день», — цитирует его УВЗ.

Для этой модели, подчеркнули разработчики, не нужно реконструировать остановочные комплексы, трамвайные линии и трамвайные депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России.

Особенность 71-415 еще и в том, что это не концепт, а реальная модель, которая прямо с выставки уезжает на испытания. К новому году этот трамвай должен получить сертификат соответствия техническим требованиям, чтобы в ближайшее время обновить парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске, уточняет УВЗ.

Девятая международная промышленная выставка «Иннопром» проходит 9-12 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Главная тема «Иннопрома-2018» — «Цифровое производство». Страна-партнер «Иннопрома-2018» — Республика Корея.