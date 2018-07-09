Магаданская область намерена закупить три самолета L-410 для внутренних перевозок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Власти Магаданской области намерены закупить три самолета L-410 у компании «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) на общую сумму около 1,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали в понедельник в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам врио главы региона Сергей Носов

"L-410, которые выпускает УЗГА для внутрирегиональных перевозок, очень востребованы, хорошо себя зарекомендовали. С учетом протяженности территории Магаданской области, плохо развитой дорожной инфраструктуры, сообщение между населенными пунктами с помощью авиации является в регионе главным, необходимо обновление парка. Это три самолета на общую сумму 1,3 млрд рублей", — сказал Носов.

Он отметил, что решение по схеме финансирования еще не принято. «В основе, конечно, будет лежать лизинг», — добавил Носов.