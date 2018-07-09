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Магаданская область намерена закупить три самолета L-410 для внутренних перевозок
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Магаданская область намерена закупить три самолета L-410 для внутренних перевозок 

ТАСС 9 июля 2018
Фото: Дальний Восток
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены закупить три самолета L-410 у компании «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) на общую сумму около 1,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали в понедельник в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам врио главы региона Сергей Носов.
"L-410, которые выпускает УЗГА для внутрирегиональных перевозок, очень востребованы, хорошо себя зарекомендовали. С учетом протяженности территории Магаданской области, плохо развитой дорожной инфраструктуры, сообщение между населенными пунктами с помощью авиации является в регионе главным, необходимо обновление парка. Это три самолета на общую сумму 1,3 млрд рублей", — сказал Носов.
Он отметил, что решение по схеме финансирования еще не принято. «В основе, конечно, будет лежать лизинг», — добавил Носов.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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