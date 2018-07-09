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На «Иннопроме» представили новые отечественные трамваи
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На «Иннопроме» представили новые отечественные трамваи 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили два новых трамвая отечественного производства.
Вагоны 412 и 415 — новый продукт "Уралтрансмаша" (входит в структуру УВЗ). Как рассказал «РГ» заместитель генерального директора по гражданской технике Ильдар Газизов, вагон 412 можно использовать в качестве кузова для действующего чешкого вагона или как новый трамвай. А вагон 415 выполнен из отечественных материалов, по отечественной же технологии. Он низкопольный, что позволяет перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. У него другие сиденья, поручни и кабина водителя.
— Мы разработали новую тележку для комфортной езды по имеющимся рельсам. То есть, трамвай не должно трясти и шатать. Этот вагон адаптирован под уже проложенную трамвайную линию и контактную сеть. Ради него не нужно перестраивать депо, трамвайные пути, — говорит главный конструктор Сергей Соловьев.
По словам разработчиков, в августе-сентябре трамваи будут испытывать для получения разрешений на эксплуатацию, а к концу года новый транспорт появится на дорогах.
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