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Югра направит в Японию информацию об инновационных проектах
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Югра направит в Японию информацию об инновационных проектах 

АиФ Югра 11 июля 2018
Фото: АиФ Югра
Рассмотреть Югру в качестве производственной площадки для предприятий Японии предложил представителем Страны восходящего Солнца замгубернатора округа Алексей Забозлаев на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Директор ассоциации Такафуми Накаи поблагодарил делегатов Ханты-Мансийского автономного округа за предложение, подчеркнув, что деятельность организации нацелена на развитие бизнеса, торговых отношений с Россией и Содружеством Независимых Государств.
«В состав ассоциации входят около 130 крупных японских предприятий. Мы занимаемся организацией участия наших делегаций в крупных международных выставках, бизнес-форумах и встречах между Японией и Россией, — сообщил он. — Еще одна наша важная миссия — налаживание контактов между предприятиями российских регионов и Японии. Каждый год проводятся встречи. Только в этом году в Токио были проведены инвестиционные презентации с участием представителей Новгорода, Бурятии, Татарстана Иркутской и Московской областей».
В этой связи Такафуми Накаи подчеркнул, что информация об инвестиционном потенциале Ханты-Мансийского автономного округа будет распространена среди предприятий — членов Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.
Также Такафуми Накаи предложил югорчанам принять участие в бизнес-миссии в Японию, которая организуется при поддержке Ассоциации индустриальных парков России. «В рамках мероприятия вы сможете презентовать сведения об индустриальных парках, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа, нашим организациям», — отметил он.
В ходе обсуждения стороны договорились, что Югра направит в ассоциацию расширенную информацию о своих инвестиционных проектах и предложениях, с которыми организация ознакомит своих членов. «Таким образом, мы сможем посмотреть, какие направления интересны для японского бизнеса, получить обратную связь, и точечно отработать конкретные предложения», — отметил в завершение встречи Алексей Забозлаев.
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