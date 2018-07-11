Югра направит в Японию информацию об инновационных проектах

Рассмотреть Югру в качестве производственной площадки для предприятий Японии предложил представителем Страны восходящего Солнца замгубернатора округа Алексей Забозлаев на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Директор ассоциации Такафуми Накаи поблагодарил делегатов Ханты-Мансийского автономного округа за предложение, подчеркнув, что деятельность организации нацелена на развитие бизнеса, торговых отношений с Россией и Содружеством Независимых Государств.

«В состав ассоциации входят около 130 крупных японских предприятий. Мы занимаемся организацией участия наших делегаций в крупных международных выставках, бизнес-форумах и встречах между Японией и Россией, — сообщил он. — Еще одна наша важная миссия — налаживание контактов между предприятиями российских регионов и Японии. Каждый год проводятся встречи. Только в этом году в Токио были проведены инвестиционные презентации с участием представителей Новгорода, Бурятии, Татарстана Иркутской и Московской областей».

В этой связи Такафуми Накаи подчеркнул, что информация об инвестиционном потенциале Ханты-Мансийского автономного округа будет распространена среди предприятий — членов Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.

Также Такафуми Накаи предложил югорчанам принять участие в бизнес-миссии в Японию, которая организуется при поддержке Ассоциации индустриальных парков России. «В рамках мероприятия вы сможете презентовать сведения об индустриальных парках, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа, нашим организациям», — отметил он.

В ходе обсуждения стороны договорились, что Югра направит в ассоциацию расширенную информацию о своих инвестиционных проектах и предложениях, с которыми организация ознакомит своих членов. «Таким образом, мы сможем посмотреть, какие направления интересны для японского бизнеса, получить обратную связь, и точечно отработать конкретные предложения», — отметил в завершение встречи Алексей Забозлаев.