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Лукашенко вручил премии и награды участникам «Славянского базара в Витебске»
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Лукашенко вручил премии и награды участникам «Славянского базара в Витебске» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Их обладателями, информирует БЕЛТА, стали народный артист России композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе народного артиста России дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александра Шанина, а также народный артист Советского Союза балетмейстер Валентин Елизарьев.
Премии СГ присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией и вручаются один раз в два года. А уже в пятницу, 13 июля на «Славянском базаре» пройдет День Союзного государства. И в гала-концерте, посвященном братству двух стран и народов, который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей.
Как признание не только личного творчества, но уважение к искусству Казахстана и всей ее стране оценила популярная певица Роза Рымбаева специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию», которую она также получила сегодня из рук Александра Лукашенко на церемонии открытия фестиваля. Уникальную исполнительницу, как известно, считают золотым голосом Казахстана и поющим соловьем Средней Азии. За время своей творческой карьеры она выпустила 18 сольных альбомов, приняла участие в записи девяти музыкальных сборников.
"У Беларуси и Казахстана всегда самые теплые и сердечные отношения. Мы пронесли их через десятилетия", — сказала в ответном слове Роза Рымбаева.
Она пожелала всем народам мира, добра, счастья и процветания. Певица неоднократно участвовала в программах «Славянского базара», в разные годы являлась членом жюри фестиваля. Именная плита народной артистки Казахстана в этом году пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске. Церемония состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств и собрала немало ее поклонников.
Президент Беларуси вручил сегодня награду и обладателю Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» Александру Балабанову. В багаже юного киевского вокалиста уже есть победы и на всеукраинских, и на международных вокальных фестивалях и конкурсах. Как отметили после оглашения результатов члены жюри конкурса, конкурсант демонстрировал стабильно хороший вокал и серьезное внимание к подбору репертуара. Для юного победителя участие в конкурсе «Славянского базара» — ступенька в его амбициозных планах по развитию карьеры певца. Александр Балабанов очень рад и горд тем, что удостоился чести получить награду из рук президента Беларуси.
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