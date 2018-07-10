Дубровский рассказал на «Иннопрроме» о планах сотрудничества с Китаем

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с докладом на пленарном заседании первого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, который прошел сегодня в Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннопром-2018». Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

Борис Дубровский подчеркнул, что «восточный вектор» остается в числе приоритетных направлений работы для Челябинской области.

«В 2017 году внешнеторговый оборот с Китаем вырос более чем в полтора раза и составил полмиллиарда долларов, — прокомментировал губернатор. — С китайскими провинциями заключены межрегиональные государственные соглашения о сотрудничестве. Также идет активный обмен делегациями, область принимает участие практически во всех крупных российско-китайских форумах и международных выставках».

По словам Бориса Дубровского, в Челябинской области есть понимание того, что именно на уровне регионов решаются ключевые вопросы для бизнеса: вопросы инвестиционного сопровождения, консультативной и правовой поддержки, продвижения предприятий на внешний рынок, поиска новых деловых контактов.

Губернатор отметил также ряд сфер, сотрудничество в которых может быть наиболее интересным как для Южного Урала, так и для Китая. Это информационно-телекоммуникационные технологии, а также агропромышленный комплекс.

«В рамках этого Форума мы, например, намерены обсудить перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и создание совместно с китайскими компаниями зоны высоких аграрных технологий. Потенциал для партнерства здесь колоссальный», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области