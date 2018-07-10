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Дубровский рассказал на «Иннопрроме» о планах сотрудничества с Китаем
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Дубровский рассказал на «Иннопрроме» о планах сотрудничества с Китаем 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с докладом на пленарном заседании первого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, который прошел сегодня в Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннопром-2018». Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.
Борис Дубровский подчеркнул, что «восточный вектор» остается в числе приоритетных направлений работы для Челябинской области.
«В 2017 году внешнеторговый оборот с Китаем вырос более чем в полтора раза и составил полмиллиарда долларов, — прокомментировал губернатор. — С китайскими провинциями заключены межрегиональные государственные соглашения о сотрудничестве. Также идет активный обмен делегациями, область принимает участие практически во всех крупных российско-китайских форумах и международных выставках».
По словам Бориса Дубровского, в Челябинской области есть понимание того, что именно на уровне регионов решаются ключевые вопросы для бизнеса: вопросы инвестиционного сопровождения, консультативной и правовой поддержки, продвижения предприятий на внешний рынок, поиска новых деловых контактов.
Губернатор отметил также ряд сфер, сотрудничество в которых может быть наиболее интересным как для Южного Урала, так и для Китая. Это информационно-телекоммуникационные технологии, а также агропромышленный комплекс.
«В рамках этого Форума мы, например, намерены обсудить перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и создание совместно с китайскими компаниями зоны высоких аграрных технологий. Потенциал для партнерства здесь колоссальный», — отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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