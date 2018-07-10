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«Швабе»: внедрение в городах «умной» транспортной системы на 30-40% сокращает число ДТП
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«Швабе»: внедрение в городах «умной» транспортной системы на 30-40% сокращает число ДТП 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Внедрение в городах интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на 30-40% сокращает число дорожно-транспортных происшествий. Это следует из поступившей во вторник в ТАСС презентации холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех, который является разработчиком соответствующей системы в рамках проекта «Умный город».
Проект активно реализуется в Москве и Подмосковье. Некоторые его элементы внедрены и работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, а также в Рыбинске, где сейчас выполняется пилотный проект по внедрению технологий «умного города» в Ярославской области. «Благодаря системам „Швабе“ до 50% снижаются энергозатраты, на 30-40% сокращается число ДТП, на 23% повышается пропускная способность дорог, а также в 1,5-3 раза снижается уровень уличной преступности и вандализма», — говорится в документе.
Как рассказали в «Швабе», получение соответствующих результатов обеспечивают «умные» комплексы мониторинга, контроля и удаленного управления транспортными и пешеходными потоками, освещение, камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД, системы измерения скорости движения автотранспорта и весогабаритного контроля, IP-видеокамеры с дальностью распознавания автомобильных регистрационных знаков и лиц людей до 100 метров, а также другие IT-решения.
"Транспортная стратегия в рамках ИТС формируется как часть генерального плана города и предполагает внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, в том числе интеллектуальных светофоров, создание единого центра управления транспортной системой, информирование руководства региона и взаимодействие с участниками дорожного движения", — пояснили ТАСС в пресс-службе компании.
ИТС внедряется в рамках реализации экосистемного проекта «Умный город». Все изделия и решения для ИТС разрабатываются и производятся российскими инженерами и IT-специалистами на предприятиях холдинга из отечественных компонентов и материалов.
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