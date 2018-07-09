На «Иннопроме» производителя искусственных сапфиров отметили премией

На «Иннопроме-2018» состоялось торжественное награждение победителя национальной промышленной премии «Индустрия». Им стала компания — производитель синтетических сапфиров.

Эту продукцию сегодня можно встретить в каждом втором светодиоде, каждом третьем смартфоне и каждых вторых швейцарских часах. Предприятие первым в мире вырастило кристаллы весом 300 и 350 килограммов.

Вручал статуэтку вице-премьер Дмитрий Козак , прилетевший сегодня на международную промышленную выставку в Екатеринбург.

— Этот форум доказал, что в России очень много промышленных высокотехнологичных компаний, достойных уважения и признания на самом высоком уровне. А мы смогли доказать, что российский производитель может достигать успехов не только на внутреннем рынке, но и на высококонкурентных зарубежных: Китая, Японии, США и других стран. Внимание государства к развитию высокотехнологичного экспорта в стране сейчас настолько велико, что для нас это стало одним из инструментов, помогающих в конкурентной борьбе, — отметил на торжественной церемонии Максим Шершнев , представитель компании — победителя.

Всего в этом году было пять номинантов на премию: помимо лауреата, на нее претендовали производитель инструментальных блоков для станков с ЧПУ, предприятие, внедряющее систему диагностики и прогноза состояния промоборудования, группа компаний, поставляющая гетероструктурные солнечные модули, и производитель высокотехнологичного углеродного волокна.