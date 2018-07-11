Ещё
Родители, отпускающие детей на речку без присмотра, получили предупреждения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Родители, отпускающие детей на речку без присмотра, получили предупреждения 

Вологда.рф 11 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Рейд по местам, где чаще всего купаются подростки, провели сотрудники ГИМС и инспекторы по делам несовершеннолетних. Напомним, с начала года на водоемах области погибло 7 детей.
В отношении троих вологжан, чьи дети были замечены на реке без сопровождения взрослых, составлены административные протоколы. С самими подростками правоохранители провели беседу о безопасном поведении на воде, раздали им специальные листовки-памятки.
Сегодня комиссия посетила пляж в районе ул. Пугачева и другие стихийные места купания: спуск и к реке на Флотском переулке, по обе стороны от моста 800-летия, на Соборной горке и другие.
Напомним, в Вологде существует только один официальный пляж — в парке Мира. Там обустроены специальные места для отдыха, а за безопасностью купающихся следят спасатели.
Вологда.рф: последние новости
Территория «Вологодской слободы» в июле перейдет в собственность Вологды Бельгийский «Дом» получил рупор фестиваля VOICES Безграничной доброте научат юных вологжан
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение