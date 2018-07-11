Родители, отпускающие детей на речку без присмотра, получили предупреждения

Рейд по местам, где чаще всего купаются подростки, провели сотрудники ГИМС и инспекторы по делам несовершеннолетних. Напомним, с начала года на водоемах области погибло 7 детей.

В отношении троих вологжан, чьи дети были замечены на реке без сопровождения взрослых, составлены административные протоколы. С самими подростками правоохранители провели беседу о безопасном поведении на воде, раздали им специальные листовки-памятки.

Сегодня комиссия посетила пляж в районе ул. Пугачева и другие стихийные места купания: спуск и к реке на Флотском переулке, по обе стороны от моста 800-летия, на Соборной горке и другие.

Напомним, в Вологде существует только один официальный пляж — в парке Мира. Там обустроены специальные места для отдыха, а за безопасностью купающихся следят спасатели.